- Sećamo se svih nevinih žrtava i ljudi iz kolona koji su bili primorani da napuste svoja ognjišta i sve što su voleli. U Hramu Svetog Save u Mrkonjić Gradu zapalio sam sveću za sve stradale, sa dubokim poštovanjem prema njihovoj žrtvi i bolu koji je ostao iza njih. Ta tišina i molitva podsećaju koliko je važno da čuvamo sećanje, ali i da istrajemo u zalaganju za mir i pravdu. Naša je dužnost da takve tragedije nikada ne zaboravimo, ali još više - da učinimo sve da se one više nikada ne ponove - naveo je Gašić na svom Instagram nalogu.