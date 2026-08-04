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Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je, povodom 31. godišnjice akcije etničkog čišćenja "Oluja", da je ta akcija "pogrom koji je srpskom narodu ostavio duboke rane i opomenu da stradanje nikada ne sme biti zaboravljeno".

- Sećamo se svih nevinih žrtava i ljudi iz kolona koji su bili primorani da napuste svoja ognjišta i sve što su voleli. U Hramu Svetog Save u Mrkonjić Gradu zapalio sam sveću za sve stradale, sa dubokim poštovanjem prema njihovoj žrtvi i bolu koji je ostao iza njih. Ta tišina i molitva podsećaju koliko je važno da čuvamo sećanje, ali i da istrajemo u zalaganju za mir i pravdu. Naša je dužnost da takve tragedije nikada ne zaboravimo, ali još više - da učinimo sve da se one više nikada ne ponove - naveo je Gašić na svom Instagram nalogu.

Kurir Politika

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