"OLUJA" JE ZLOČIN KOJI TRAJE KROZ SLAVLJENJE ETNIČKOG ČIŠĆENJA JEDNOG NARODA! Jovanov: Dužnost je da pamtimo svaku žrtvu, čuvamo istinu i inisistiramo na pravdi
Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas, povodom obeležavanja godišnjice akcije "Oluja", da bi trideset jednu godinu posle, za mnoge to moglo da bude zatvoreno istorijsko poglavlje, ali za srpski narod nije i nikada neće biti.
- Kako može da bude gurnuto u zaborav ono posle čega je više od 250.000 ljudi proterano sa svojih vekovnih ognjišta, hiljade civila ubijeno, a desetine hiljada porodica ostalo bez prava na povratak, na svoju imovinu i na pravdu? Zato je "Oluja" zločin koji traje. Traje kroz načinjenu nepravdu, kroz ćutanje međunarodne zajednice, kroz slavljenje etničkog čišćenja jednog naroda kao državnog praznika i kroz pokušaje da se istorija prepravi. I, kao da to sve nije dovoljno, zločince koji su lično učestvovali u proterivanju Srba iz Republike Srpske Krajine i koji se time javno hvale, nameću kao nekakve autoritete od čijeg će stava da zavisi budućnost ove zemlje i naroda. Nažalost, za jedan deo političkih činilaca u Srbiji, ta kreatura i jeste ne samo autoritet, već i nesporni politički lider. Srbija ne sme da zaboravi. Naša je dužnost da pamtimo svaku žrtvu, čuvamo istinu i insistiramo na pravdi, jer narod koji zaboravi svoje stradalnike rizikuje da mu se istorija ponovi. Večno sećanje na nevino stradale. Slava im - naveo je Jovanov na Iksu.
Kurir Politika