Slušaj vest

Povodom obeležavanja Dana sećanja na stradale i prognane u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja", Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku ocenio je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji da ni posle tri decenije nije utvrđena odgovornost za zločine nad srpskim civilima. Istakao je da Srbija neguje kulturu sećanja na žrtve i da insistiranje na odgovornosti ne treba da bude političko pitanje, već preduslov za normalizaciju odnosa u regionu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Republici Srpskoj, gde će se u Mrkonjić Gradu obratiti na obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja". Tim povodom, u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku govorio je o značaju kulture sećanja, odnosima u regionu i potrebi da se utvrdi odgovornost za zločine počinjene tokom operacije.

Đurić je ocenio da se svake godine u periodu od obeležavanja godišnjice Srebrenice do kraja avgusta ponavljaju političke tenzije u regionu, posebno kada je reč o obeležavanju "Oluje".

- Već 30 godina imamo istu situaciju. Kada govorimo o "Oluji" i etničkom čišćenju koje se dogodilo, ne postoji realna želja da se taj događaj predstavi objektivno. I danas se više od hiljadu ljudi vodi kao nestalo, a za njima se traga tri decenije kasnije - rekao je Đurić.

On je istakao da Srbija obeležava stradanje svojih građana i prognanih, a ne vodi kampanju protiv bilo koje države.

- Mi se sećamo žrtava i više od 200.000 ljudi koji su proterani. To nije usmereno protiv bilo koga, već predstavlja poštovanje prema ljudima koji su izgubili domove i članove porodice. Ono što očekujemo jeste da se utvrdi odgovornost za zločine koji su počinjeni tokom operacije - naglasio je.

03:52 "OLUJA" NIJE ZATVORENO POGLAVLJE: Ljubomir Đurić za Kurir TV: Za više od 1.000 nestalih i dalje niko nije odgovarao Izvor: Kurir televizija

Postoje brojni dokazi i činjenice

Govoreći o reakcijama koje iz Hrvatske prate obeležavanje godišnjice "Oluje", Đurić smatra da bi pitanje odgovornosti trebalo da bude opšteprihvaćen stav.

- Postoje snimci kolona civila koje su bombardovane, postoje brojni dokazi i činjenice. Potrebno je utvrditi ko je odgovoran, jer je to jedini način da se ovakve tragedije ne zloupotrebljavaju u političke svrhe i da odnosi u regionu krenu napred - rekao je.

Osvrćući se na izjave predsednika Aleksandra Vučića da Srbija želi mir i stabilnost u regionu, Đurić je ocenio da se napredak Srbije često u delu susedstva doživljava kao problem.

- Srbija je preuzela odgovornost za ono što je smatrala da treba da preuzme kada je reč o ratovima devedesetih. Međutim, ne postoji isti odnos prema srpskim žrtvama. Ako želimo istinsko pomirenje, onda moramo imati isti aršin prema svim žrtvama, bez obzira na njihovu nacionalnost - poručio je.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

On je dodao da se žrtve ne smeju deliti po nacionalnoj pripadnosti i da je neophodno pokazati jednako poštovanje prema svim stradalima.

Govoreći o političkoj situaciji u Srbiji i predstojećim izborima, Đurić je ocenio da će izborna trka biti neizvesna i da različita istraživanja javnog mnjenja pokazuju velike razlike.

- Građani bi trebalo da glasaju informisano i da odluku donesu na osnovu onoga što smatraju da je najbolje za državu. U političkoj kampanji će uvek postojati optužbe o spoljnim uticajima i podršci, ali je najvažnije da birači sami procene šta žele za budućnost Srbije - zaključio je Đurić.