Za šta se on to sprema?!

Za šta se on to sprema?!

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Kod dr Dragana Milića, niškog doktora i osnivača istoimene grupe građana, policija je navodno pronašla tri pištolja i dve puške bez adekvatne dokumentacije i njemu je naloženo da oružje odnese u policiju u roku od 48 sati!

Ova saznanja uznemirila su javnost u Nišu.

- Šta će jednom političaru toliko oružje? Za šta se on to sprema? Da li je to način na koji opozicioni političar planira da dođe na vlast - rekao je za Informer neimenovani sagovornik.

- Posle afera "Baron" i milionskog šverca cigareta, Niš pita da li Milić kreće u rat? Niš pita da li je ovo novi "doktor Mengele" koji bi da vatrenim oružjem menja vlast i da vlada puškama pištoljima? - rekao je sagovornik Informera.

Na fotografijama koje su poslate redakciji Kurira, vidi se događaj koji opisuje ono što se navodno desilo u Nišu: policija zaustavlja automobil dr Dragana Milića, a prilikom pretresa, kako se tvrdi, pronađene su dve puške i tri pištolja!

1/4 Vidi galeriju Dr Dragan Milić policija Niš Foto: Kurir