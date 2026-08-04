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Goran Ješić najveći podržavalac blokadera, uspeo je svojom objavom ponovo sve da šokirao.

I dok se obeležava godišnjica stradanja i progona srpskog naroda tokom zlčinačke akcije Oluja umesto poruke posvećene sećanju na žrtve ili poziva na dostojanstveno obeležavanje ovog datuma, on je na društvenim mrežama objavio novu kritiku upućenu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

U objavi je uvredljivo govorio o ljudima koji pružaju podršku srpskom narodu.

- Slinavka i šap u najavi. Pojačai zootehničke mere kao i veterinarski nadzor nad graničnim prelazima - stoji u sramotnoj objavi ispod koje je fotografija predsednika Vučića u svojoj rodnoj kući u Čipuljiću.

Poruka je jasna - na dan kada se sećamo srpskih žrtava "Oluje", Ješić poručuje da su Srbi stoka.