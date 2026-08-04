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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su pokušaji podele srpskog naroda prisutni decenijama i da su, prema njegovim rečima, strani faktori često nalazili saradnike među Srbima kako bi narušili nacionalno jedinstvo.

On je ocenio da iza takvih inicijativa stoje tuđi interesi i poručio da Beograd mora pažljivo da sluša sve delove srpskog naroda.

- I to su uvek predstavljali kao vrhunski patriotski čin, i što vam jače viču da je neko izdajnik, znajte da taj u malom mozgu ima u podsvesti, da je on taj ko radi protiv Srbije, i zato viču. Onda su pravili podgoričke, trebinjske, sarajevske, banjalučke, prištinske krugove, sve ne bi li uništili jedinstvo Srba. Ima tu i odgovornosti Beograda, koji mora pažljivo da sluša sve, ali sa druge strane uvek znajte, kao što su radili 1974. promenom Ustava, da kad god krenu sa tim pričama, tuđi interesi su iza toga. Kao sa crkvom u Crnoj Gori, uvek se kriju iza toga - kazao je predsednik.

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