Predsednik Vučić dočekan je sa radošću u Republici Srpskoj, gde je čestitao dečaku Jakovu rođendan i poručio da su deca najvažnija.
Politika
"ŠTO TI LEPO ŠAJKAČA STOJI" Vučića deca dočekala raširenih ruku: Da su živa i zdrava!Jakovu srećan rođendan, Aleksa ima sve što je potrebno za dobrog političara
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"Što ti lepo ta šajkača stoji", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić okupljenoj deci koja su došla da srdačno pozdrave predsednika u Republici Srpskoj.
U međuvremenu, Vučić je saznao i da je dečaku jakovu rođendan.
- Još sto godina da si živ i zdrav, da su nam sva deca živa i zdrava - istakao je Vučić uz video snimak na svom Instagram nalogu.
- Upoznao sam Aleksu. Već sada se odlično snalazi u ulozi portparola svojih drugara, a rekao bih da ima sve što je potrebno i za dobrog političara.
Predsednik je potom govorio i o svim aktuelnim temama, a više o tome pročitajte klikom OVDE.
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