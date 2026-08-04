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"Što ti lepo ta šajkača stoji", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić okupljenoj deci koja su došla da srdačno pozdrave predsednika u Republici Srpskoj.

U međuvremenu, Vučić je saznao i da je dečaku jakovu rođendan.

- Još sto godina da si živ i zdrav, da su nam sva deca živa i zdrava - istakao je Vučić uz video snimak na svom Instagram nalogu.

- Upoznao sam Aleksu. Već sada se odlično snalazi u ulozi portparola svojih drugara, a rekao bih da ima sve što je potrebno i za dobrog političara.