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"Važno je da mi negujemo kulturu sećanja, da poginule pamtimo, da pognemo glavu i pred njihovim žrtvama pokažemo pijetet, da se ne ponašamo kao oni", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ali nikada nemojte da zaboravite, pošto se mi uvek izvinjavamo i pravdamo, dragi Srbi, nikada nemojte da zaboravite da niko od njih nije pognuo glavu pred srpskim žrtvama. Od nas, od Srebrenice do svega drugog, položimo cvet, pognemo glavu i pokažemo pijetet i prema njihovim, kao i prema hrvatskim žrtvama.