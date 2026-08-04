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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se čitava evropska agenda Crne Gore zasniva na antisrpstvu i na delovanju protiv Srbije, i, kako je rekao, očekuje da se ponašaju još mnogo gore.

On je pozvao građane Crne Gore, posebno Srbe, da dobro gledaju ko šta i kako čini u interesu svog naroda, a ko i šta protiv interesa svog naroda.

"Što se tiče Crne Gore, očekujem da bude još mnogo, mnogo gore. Očekujem da se ponašaju mnogo gore. Očekujem da urade još mnogo stvari protiv srpskog naroda, i protiv srpske države, i protiv Srbije. Kada taj voz krene, on više ne može da se zaustavi. Oni su doneli odluku, i zato oni ne mogu ni da se vrate u normalne odnose. Mnogo su toga obećali, da će da urade protiv Srbije. Čitava evropska agenda im se zasniva na antisrpstvu i na delovanju protiv Srbije, i oni će to da nastave. I važno je da to ljudi vide, ništa više. I važno je da to ljudi u Srbiji znaju takođe", rekao je Vučić za TV Informer.

On je to rekao na pitanje kakva je njegova poruka srpskom narodu u Crnoj Gori imajući u vidu da, kako je jutros naveo, od vlasti iz Crne Gore može da se očekuje još mnogo poteza poput slanja predstavnika na hrvatsku proslavu "Oluje".

Vučić je dodao da je važno pokazati da je njihovo bratstvo i prijateljstvo trajalo do prve ucene oko nekog poglavlja ili klastera, "i dobro je da znamo i za ubuduće".

"Mislim da je veoma važno i da ljudi u Crnoj Gori to znaju. Zahvalan sam našoj braći iz Demokratske narodne partije, koji nisu na toj strani i ne raduju se hrvatskoj 'pobedi', jer ne može biti pobede kada ubijate svoje civile i kada se uz pomoć najvećih sila sveta razračunavate sa delom svojih građana, ali oni to tako tumače", naveo je Vučić.

On je kazao da su važniji ljudi i njhove porodice od bilo kakve birokratske procedure i želje za dodvoravanjem nekome zato što, kako je rekao, misli da je mnogo veliki i moćan.