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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković danas je, povodom prisustva Nenada Rašića na događaju premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija u Zubinom Potoku, konstatovao da je „samo Rašiću do smeha zbog Kurtijevog terora i stradanja Srba“.
„Slika koja govori više od hiljadu reči. Danas Rašić sa svojim gazdom Kurtijem nasmejan pozira u Zubinom Potoku, gde se čestitim Srbima ruše kuće i vikendice, a srpski domaćini hapse, privode i proteruju“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.

On je dodao da Srbi dobro znaju da nijedna muka nije večna, ali da bruka traje doveka.

„Samo je Rašiću do smeha zbog Kurtijevog terora i stradanja Srba, jer nema ni obraza ni stida, ali zna srpski narod da nijedna muka nije večna, ali bruka i sramota traju doveka“, poručio je Petković.

Rašić je danas prisustovao obilasku rekonstruisanog kanala Ibar-Lepenac u centru Zubinog Potoka sa premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem, ministarkom prostornog planiranja u tehničkom mandatu Artane Rizvanoli i direktorom kompanije Ibar-Lepenac Farukom Mujkom.

Zbog toga je reagovala i Srpska lista, poručujuću da se „zna koga Rašić zastupa, srpski narod svakako ne“.

Kurir.rs/Kosovo online

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