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Srpska lista danas je u saopštenju ukazala da, dok se po nalogu Aljbina Kurtija Srbima na jezeru Gazivode ruši imovina koju su sticali decenijama, a Srbi iz Zubinog Potoka hapse, maltretiraju, pritvaraju i pretresaju, Nenad Rašić sa njim danas "paradira" Zubinim Potokom, preseca crvene vrpce i, kako kažu, zadovoljno se smeje u lice srpskoj muci.

"Samo par kilometara od mesta gde Rašić i Kurti danas poziraju, nalaze se ruševine srpskih vikendica, kuća, hotela, nečiji čitav život, srušen po nalogu Prištine i onih sa kojima se danas Rašić slavodobitno slika, ali on se na to ne osvrće, jer je i sam svojevremeno glasao na Kurtijevoj vladi da se srpskim domaćinima otima imovina u Zubinom Potoku i Leposaviću i za to ne pita ni Kurtija, ni njegove ministre sa kojima se hvali da radi ´zajedničkim snagama", navodi Srpska lista.

Konstatuju i da Rašić "kao što je se nije usprotivio da se Srbi optuže za nepostojeći genocid, tako danas na godišnjicu zločinačke akcije 'Oluja' nasmejan stoji uz Kurtija“.

"Pametnom dosta, zna se koga Rašić zastupa, srpski narod svakako ne", poručuju iz Srpske liste.

Dodaju da zato i ne čudi što Srbi za njega nisu ni glasali na prethodnim izborima, pa je albanskim glasovima iz ruku srpskog naroda "morao da ukrade mandat".

"I zato je danas napao Srpsku listu koja se bori da zaštiti garantovana prava srpskog naroda od njega i njegovog patrona Kurtija, jer iza njihove politike ostaju srušene srpske kuće, ugrožene srpske svetinje, Srbi u kazamatima i odlazak Srba sa svojih vekovnih ognjišta", stoji u saopštenju.

Srpska lista ističe i da se, za razliku od njega, sve vreme bori za srpski narod i bila je i biće uz svakog, kako napominju, nepravedno progonjenog i uhapšenog Srbina, uz svakog časnog domaćina, jer dok su Srbi hapšeni bez prava na advokata, pritvarani bez osnova i osuđivani bez dokaza, nigde nije bilo Nenada Rašića da pita kako su ti ljudi i njihove porodice, od čega žive, zbog čega se nalaze u pritvoru i zašto se protiv njih vode postupci bez valjanih dokaza, niti zašto im se ruši imovina.

Poručuju da će, kao i do sada, Srpska lista nastaviti da se bori na svim frontovima – kada se Srbi hapse, ruše srpske kuće, Srbi maltretiraju na Gazimestanu, kada se krše zakoni i ugrožava Srpska pravoslavna crkva.

"Naša je dužnost da budemo uz svoj narod bez obzira na činjenicu da se zakon ne poštuje a da se prava srpskog naroda gaze. Na svim tim mestima Srbi znaju da smo mi uz njih, ali znaju i da Rašić ćuti. Srpska lista ostaje dosledna svojoj politici zaštite prava i interesa srpskog naroda i nastaviće da se suprotstavlja svakom potezu koji ugrožava opstanak, bezbednost i dostojanstvo Srba na Kosovu i Metohiji svesni da u ovom vremenu okupacije moramo da sačuvamo ljude i život na ovim prostorima. Fotelju kraj Kurtija će svakako čuvati Rašić", zaključuje se u saopštenju.