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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su poslednjih dana bili zabeleženi napadi na ljude iz Republike Srpske i da je to treći nivo napada koji dolazi iz Beograda.

- Napadali su ljude iz Republike Srpske. Tobože, oni su krivi za nečije izborne pobede ili poraze, ili za šta god. U Beogradu, to je taj treći nivo napada na Srbiju koji uvek mora da dolazi iz samog Beograda, iz epicentra. Prvo to oni urade tačkasto, po različitim delovima otadžbine, daleko od Beograda, a onda, naravno, sve to mora da se dogodi u Beogradu. I to rade iz dva ugla. Jedan je onaj otvoreni antisrpski, gde imate sve one poređane od Ješića, Zeleno-levog fronta, Studentske liste, i tako dalje. Oni to rade otvoreno. Oni otvoreno mrze Republiku Srpsku, oni otvoreno mrze svaku vrstu ujedinjavanja, duhovnog, kako god hoćete, našeg naroda - naveo je Vučić.

Predsednik je rekao da postoji još jedan opasniji deo.

- Ali imate drugi, još jedan opasniji deo, koji su uvek služili najviše, i posebno u ključnim trenucima naše istorije, onima koji bi da ruše Srbiju. To su lažni salonski nacionalisti, kojima nikad niste bili dovoljno Srbin, iako mnogo vole da dobijaju velike državne plate, iako mnogo vole da lepo žive. I prvi put kad bi nam neko uveo sankcije zbog te velikodržavne politike, oni bi rekli: ne, ne, vi ste krivi za sankcije. Ali će do tada da vas optužuju da nedovoljno verno, patriotski vodite svoju politiku. I to su ljudi koje su koristili i 2000. godine, koji su govorili da su veliki rodoljubi. A sve što su uradili, kao rezultat, pogledajte, nisu ovo uradili ne-rodoljubi, nego tobožnji rodoljubi, od odustajanja od pravnog kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju i Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. Mi zato sa Kinezima ne možemo da obeležavamo stvarne diplomatske odnose, zato što oni kažu: izvinite, odustali ste od pravnog kontinuiteta. Ne možemo mnoge druge stvari da imamo. Zato imamo najgluplje moguće razgovore o sukcesiji i o svemu drugom. Imali smo, posle toga, ne zaboravite ćutanje na pogrom na Kosovu, a sve veliki rodoljubi i patrioti, sve veliki Srbi. Imali smo puštanje iz pritvora svih albanskih terorista, najtežih mogućih silovatelja, srpskih žena, ubica srpske dece, i tako dalje - pojasnio je predsednik.

On je naveo da smo imali u međuvremenu otvoreni lov na sve srpske generale, pukovnike i oficire koji su se usudili da se bore za slobodu srpskog naroda.