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Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kome se može čuti deo predstavljanja blokaderskog "programa" otkrio je šta je zapravo od početka bio njihov cilj kada je reč o opoziciji.

Na pomenutom audio zapisu muški glas, uz korišćenje ilustrativnih, pogrdnih reči jasno stavlja do znanja da je najveći interes "studentskog" pokreta da se opozicija - razbije.

- Najveći interes studentskog pokreta jeste da u****** opoziciju. Sa tim se, verujem, svi slažemo - počinje govor, u kome u narednim sekundama prestavlja kako će se to sprovesti u delo.