"NAJVEĆI INTERES STUDENTSKOG POKRETA JE DA U****** OPOZICIJU!" Isplivao snimak koji otkriva prljavi plan blokadera: Od početka su imali jedan cilj (AUDIO)
Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kome se može čuti deo predstavljanja blokaderskog "programa" otkrio je šta je zapravo od početka bio njihov cilj kada je reč o opoziciji.
Na pomenutom audio zapisu muški glas, uz korišćenje ilustrativnih, pogrdnih reči jasno stavlja do znanja da je najveći interes "studentskog" pokreta da se opozicija - razbije.
- Najveći interes studentskog pokreta jeste da u****** opoziciju. Sa tim se, verujem, svi slažemo - počinje govor, u kome u narednim sekundama prestavlja kako će se to sprovesti u delo.
- E sad, kako ćemo mi to najefikasnije uraditi? Tako što ćemo doći tim ljudima na lokalu, reći, naravno, pod pretpostavkom da su ti ljudi na lokalu zapravo poštovani. Doći, reći, integrisati ih, čak potencijalno u tu listu, i raditi sa njima na tome da se oni j**** odvoje od glavnih odbora svojih stranaka, u čemu, realno, možemo jako dobro proći, pošto oni nisu previše dobri od glavnih odbora svojih stranaka, da krenemo od toga - navodi se u snimku.