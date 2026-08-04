Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas optužbe ministra odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Zukana Heleza da se u toj zemlji nalaze neprijavljene naoružane grupe i istakao da je reč o lažima i da je u posetu BiH došao samo sa svojim ličnim obezbeđenjem, nekoliko momaka pripadnika Kobri.

- Vi znate kakva je to laž. Nijednog čoveka nema iz Srbije. I zato je ućutao. Direkcija policije je njihova i je odgovarala. Nigde nijednog čoveka iz Srbije nema. Nijednog. Ti sa kvadovima su bili pripadnici MUP-a Republike Srpske. To je njihov odnos nadležnosti, ko je gde i kako gde. Sve što je napisao je slagao. Teško mu je bilo da podnese što sam došao u njegovo Bugojno, ali i moje Bugojno. Što ga nisam pitao za dozvolu. Ja neću da pitam nikoga za dozvolu da idem na svoje ognjište. Teško mu je što je lagao o Sarajevo Safariju, pa što me ne uhapsi? Što me, lažove jedan, ne uhapsi? Dve godine lažeš o Sarajevo Safariju. Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude koji su hteli da dođu na čašicu razgovora? Pa došao sam vam na noge, što me niste uhapsili? - upitao je Vučić.

Prema njegovim rečima, njegovom jedino obezbeđenje je bilo nekoliko momaka iz Kobri.