"ŠTO ME, LAŽOVE JEDAN, NE UHAPSI?" Vučić odbrusio Helezu: "Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas optužbe ministra odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Zukana Heleza da se u toj zemlji nalaze neprijavljene naoružane grupe i istakao da je reč o lažima i da je u posetu BiH došao samo sa svojim ličnim obezbeđenjem, nekoliko momaka pripadnika Kobri.
- Vi znate kakva je to laž. Nijednog čoveka nema iz Srbije. I zato je ućutao. Direkcija policije je njihova i je odgovarala. Nigde nijednog čoveka iz Srbije nema. Nijednog. Ti sa kvadovima su bili pripadnici MUP-a Republike Srpske. To je njihov odnos nadležnosti, ko je gde i kako gde. Sve što je napisao je slagao. Teško mu je bilo da podnese što sam došao u njegovo Bugojno, ali i moje Bugojno. Što ga nisam pitao za dozvolu. Ja neću da pitam nikoga za dozvolu da idem na svoje ognjište. Teško mu je što je lagao o Sarajevo Safariju, pa što me ne uhapsi? Što me, lažove jedan, ne uhapsi? Dve godine lažeš o Sarajevo Safariju. Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude koji su hteli da dođu na čašicu razgovora? Pa došao sam vam na noge, što me niste uhapsili? - upitao je Vučić.
Prema njegovim rečima, njegovom jedino obezbeđenje je bilo nekoliko momaka iz Kobri.
- Ovo su bili pripadnici, valjda, SAJ-a iz Republike Srpske. I oni to znaju sve. Znaju to njihovi ljudi iz direkcije policije. Njihovi momci su bili dobri, fer, profesionalno obavili posao. Videli ste, ugostio sam ih sinoć u svom dvorištu, u svojoj kući. Ne samo ponudio, već i poslužio hranom, pićem, sve. Nijednu primedbu nisam imao. Oni ne mogu da podnesu da postoje ljudi koji ih se ne plaše. Da postoje ljudi koji imaju svoju ideju i koji govore istinu. Žao mi je što bošnjačko rukovodstvo nikada nije prihvatalo ruku prijateljstva. Uvek su želeli da provode plan dehumanizacije, laži, i po istom principu, ako se sećate, kada su me linčovali u Srebrenici, gde sam pognuo glavu pred njihovim žrtvama, što oni nikad nisu uradili pred srpskim žrtvama. Položio cvet. Krenuli su da me ubiju i da me linčuju. Nikada istragu nisu proveli. A onda su istim trikovima, i ponovo uz pomoć Beograda, Podgorice, Zagreba i svih drugih raznih krugova, izmišljali priču, podsetiću vas o tome, kako je to sve namestila BIA, kako je to sve ne znam ko drugi namestio, i tako dalje. I tih krugova laži ima koliko hoćete - zaključio je predsednik.