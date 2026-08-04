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Centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve zločinačke akcije "Oluja" održava se večeras u Mrkonjić Gradu, u Republici Srpskoj.

Na obeležavanju godišnice "Oluje" govoriće patrijarh Porfirije, u ime Srba iz Crne Gore obratiće se Milan Knežević, u ime Srba iz Republike Srpske Milorad Dodik, a na kraju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje patrijarha

"Iz godine u godinu sabiramo se na različitim mestima da molitvama pomenemo stradale u strašnom progonu našeg naroda sa vekovnih ognjišta nazvanim 'Oluja'. Večeras ovde nećemo tražiti nove reči u odnosu na već izgovorene, jer istina ostaje ista".

Foto: Printskrin Pink TV

"Naša izgnana braća i sestre nosili su u sebi veru da ih Gospod nije ostavio. Sećamo se svih koji su pre 31 godinu napustili domove u nepreglednim kolonama. Ovde nas je skupila želja da odamo poštu žrtvama. Molitva pred lice Božje uznosi i lice žrtve".

1/12 Vidi galeriju Dan sećanja u Mrkonjić gradu Foto: Marko Karović

Porfirije služi parastos

Parastos žrtvama služi patrijarh srpski Porfirije.

Foto: Printskrin Pink TV

Foto: Printskrin Pink TV

Stigao predsednik Vučić

Foto: RTS Printscreen

Foto: Printskrin Pink TV

Foto: Printskrin Pink TV

Ogroman broj ljudi u Mrkonjić Gradu

00:40 Komemorativni skup u Mrkonjić Gradu samo što nije počeo Izvor: Kurir

00:06 Ogroman broj ljudi u Mrkonjić Gradu Izvor: Kurir

Sve spremno za početak

1/11 Vidi galeriju Sve je spremno za početak Foto: Marko Karović

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti.

Tokom "Oluje", operacije hrvatske vojske i policije, oko 2.000 Srba je ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske sa područja nekadašnje Republike Srpske Krajine. U Krajini su ostali samo civili, koji su bili izloženi teroru i posle formalnog završetka operacije 7. avgusta.

U nastavku akcije u BiH, operacijom "Maestral", hrvatske i muslimanske snage ubile su još 655 i prognale oko 125.000 srpskih stanovnika iz Bosne i Hercegovine.