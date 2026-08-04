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"Dok se na jugu Francuske vatrena stihija prostire na hiljadama hektara, 34 vatrogasca-spasioca Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, uz podršku tročlanog medicinskog tima, rade rame uz rame sa francuskim kolegama u okrugu Var", saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- Na požarištu, gde je angažovano više od 1.600 francuskih vatrogasaca, naši pripadnici izvršavaju zadatke koje im poverava francuska komanda, od dogašivanja požara do probijanja zaštitnih pojaseva koji sprečavaju njegovo dalje širenje.

- Kao deo velikog međunarodnog tima, svojim znanjem, disciplinom i profesionalnošću svakodnevno opravdavaju ukazano poverenje i pokazuju da se na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uvek može osloniti kada je najteže.

- Kada pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obuku uniformu Srbije, sa sobom ne nose samo opremu. Nose poverenje, odgovornost i ugled svoje zemlje. A najlepša slika Srbije nastaje onda kada je ispišu svojim delima.

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