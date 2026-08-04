U Mrkonjić Gradu održava se centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve 'Oluje', okupivši ogroman broj ljudi.
Politika
SRBIJA I SRPSKA ZAJEDNO U TUGI Ogroman broj ljudi u Mrkonjić Gradu na obeležavanju godišnjice zločinačke akcije "Oluja"! Sećanje na stradale Srbe (VIDEO)
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Centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve zločinačke akcije "Oluja" održava se večeras u Mrkonjić Gradu, u Republici Srpskoj.
Na centralnom trgu okupio se ogroman broj ljudi kako bi odao poštu stradalim žrtvama.
Na obeležavanju godišnice "Oluje" govoriće patrijarh Porfirije, u ime Srba iz Crne Gore obratiće se Milan Knežević, u ime Srba iz Republike Srpske Milorad Dodik, a na kraju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
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