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Centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve zločinačke akcije "Oluja" održava se večeras u Mrkonjić Gradu, u Republici Srpskoj.

Na centralnom trgu okupio se ogroman broj ljudi kako bi odao poštu stradalim žrtvama.

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Ogroman broj ljudi u Mrkonjić Gradu Izvor: Kurir

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Komemorativni skup u Mrkonjić Gradu samo što nije počeo Izvor: Kurir

Na obeležavanju godišnice "Oluje" govoriće patrijarh Porfirije, u ime Srba iz Crne Gore obratiće se Milan Knežević, u ime Srba iz Republike Srpske Milorad Dodik, a na kraju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

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