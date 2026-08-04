- Ja sam Nevenka Dobrić, majka Siniše Dobrića koji je tog 4. avgusta 1995, kao i svako krajiško dijete, pošao u kolonu da spasi svoj maleni život. U traktorskoj kabini sa svojim đedom Petrom i sa mnom u traktorskoj prikolici, iz rodnog Crkvenog Boka prema Kostajnici, ni punih 10 kilometara nismo odmakli kada je Hrvatska vojska presekla kolonu u šumi Zelenik i sa 12 prostrelnih rana usmrtila Sinišu i Petra. Kako su Petar i Siniša ubijeni, na licu mesta, traktor je skrenuo sa puta, a prikolica u kojoj sam ja bila prevrnula se i poklopila me. Hrvatska vojska je ubila moje dete i svekra; sačekala je i sledeći traktor u kom su bili moji roditelji i baka. Videvši šta se dogodilo ispred njihovih očiju, skamenjeni od bola i tuge, očajnički mole Hrvatsku vojsku da im dozvole da mene izvuku ispod prikolice. Oni dozvoljavaju, ali i odlučuju da nas privedu. Na očajničke molbe i plač moje majke, u nekom trenutku odlučuju da puste majku, baku i mene, a mog oca odvode u zatvor u Ivanjici Grad. U tim momentima ja nisam bila svesna šta se dogodilo, ali hrabre krajiške žene nisu dozvolile da telo mog deteta ostane u šumi, da ga rastrgnu zveri. Iznose mog Sinišu u Bosansku Kostajnicu, gde ga mi sahranjujemo 5. avgusta, a zatim 26. avgusta 1996, na Sinišin rođendan, posmrtne ostatke prenosimo u Sremsku Kamenicu gde danas živimo, a svekar Petar se do danas vodi kao nestalo lice - kroz suze je rekla Nevenka.