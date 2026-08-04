Slušaj vest

Predsednik DNP Milan Knežević obratio se večeras na komemorativnom skupu povodom odavanja počasti žrtvama zločinačke akcije "Oluja".

- Danas bih bio najponosniji da u ovom svom obraćanju mogu da se obratim i predstavnicima crnogorske vlade Milojka Spajića, kojima je bilo mesto ovde, na sećanju na pogrom srpskog naroda, etničko čišćenje i genocid koji smo proživeli dva puta u jednom veku. Bio bih najsrećniji da pored ovih svetih grbova Republike Srbije i Republike Srpske bude i naš crnogorski Alaj barjak, ili crnogorski krstaš barjak, sa kojim smo zajedno sa braćom Srbima iz Srbije i Republike Srpske, otkad je sveta i veka, bili u svakoj pobedi i u svakom porazu. Nažalost, zvanična i odnarođena Crna Gora odlučila je da svoju zastavu i svoj barjak odnese sutra u Zagreb i da je stavi pored šahovnica, i tako još jedanput zabode nož u bratsko srce i bratska leđa, i srpskom narodu u i Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Mi, kao Srbi iz Crne Gore, ne možemo da se pomirimo sa ovim veleizdajama koje počinjavaju razne vlade u 21. vijeku. Toliko su izdali našu zajedničku istoriju, zajedničko pamćenje i zajedničku duhovnost, da je dosta za sve naše mrtve, za sve žive i za sve one Srbe koji će se roditi u Crnoj Gori. Priznali su 2008. godine srce Srbije, našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. Četiri puta su nas proglasili za genocidni narod - rekao je on.

Foto: Marko Karović

- Naredili su da se otmu mošti naših svetaca i daju Aljbinu Kurtiju, jer je tako neko naredio iz Brisela. I želim da znate da danas ovde prisutni Srbi iz Crne Gore predstavljaju onu iskonsku Njegoševu Crnu Goru, Svetoga Save, Marka Miljanova, svetlih vojnika i ratnika koji se nisu stideli da kažu da su Srbi, i koji su bili spremni da sa imenom pravoslavne vere ginu za oslobođenje svuda gde je Srbin bio u ropstvu. A sutra, tamo, u lepoj njihovoj, biće predstavnici one Crne Gore koja personifikuje Sekulu Drljevića, Savića Markovića Štendimliju, NDH-zijske zločine i projekat Crvene Hrvatske od kojeg se ni dan-danas nije odustalo u Crnoj Gori, i od kojeg nisu odustali ni pojedini zvaničnici i službenici u odnarođenoj i veleizdajničkoj vladi Milojka Spajića - rekao je Knežević i nastavio:

- I ja nisam ni svetac, nisam ni čovek koji je sišao sa freske, zato i nisam ni dostojan da citiram našeg Gospoda Isusa Hrista kada je raspet na krstu saopštio: "Oprosti im, Bože, jer ne znaju šta čine." Ovi naši sjutra odlično znaju šta čine: slušaju Thompsonove pesme nad kolonama 250.000 prognanih Srba iz Krajine, igraju na zgarištima 20.000 spaljenih srpskih kuća, i igraju na grobnicama bezimenim i zatravljenim za 2.000 Srba koje i dan-danas traže, i koje dan-danas molimo da im se nađe spokoj u carstvu nebeskom. Oni sutra ponovo masakriraju Vukašina iz Klepaca, ponovo spaljuju Ljubana Jednaka, ali i ubijaju na Petrovačkoj cesti i Darinku, i Mirka, i Žarka, i Darka, i šalju nam poruku da se istorija ponavlja. Od knjige Postanja ili Postanka svi pominju Kaina, a niko ne pominje Avelja. I svi spominju da je najveći greh bratoubistvo. Evo, 2.000 godina kasnije, Srbija, srpski narod i Republika Srpska trpi još jedno bratoubistvo u 21. vijeku od Kainskim znakom označene vlade Milojka Spajića.

Knežević je rekao da ne želi da se izvinjava zbog onih koji su izdali sve čega su se dotakli, i da je uveren da će ih kazniti i narod. - Nadam se da će ih ove slike i ove ispovesti progoniti i u njihovim snovima i u njihovim danima, jer izdaja se ne može oprostiti onome koji bratu zabija nož u leđa po stoti put i kaže da "to tako treba, da ga manje boli". Braćo i sestre, želim, kao najmanji Srbin u Crnoj Gori, kao čovek koji nema nikakvo ekskluzivno pravo da zastupa ni srpski narod u Crnoj Gori, ni srpske svetinje, ni srpsku ideologiju, da pošaljem jasnu poruku ovde, u ovom divnom Mrkonjić Gradu. A to je da u Crnoj Gori živi 33% Srba, i da treba svi da znaju da ko želi da sa Srbijom i Republikom Srpskom bude u miru, biće i u miru sa 33% Srba u Crnoj Gori. A ko želi da bude u ratu i da zabada nož u leđa Srbiji i Republici Srpskoj, moraće da računa i na otpor 33% Srba iz Crne Gore. Jer želimo da pošaljemo poruku da mi nismo izašli iz briselskih epruveta, nas nisu napravili nikakvi zapadni ambasadori, mi smo nastali na Svetosavskom i na Kosovskom zavetu, verni našoj svetoj, kanonski nedeljivoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i naš vrhovni verski poglavar je patrijarh Porfirije, i tako će biti kad god se budemo izjašnjavali, kad god se budemo krstili i držali liturgije u našim srpskim manastirima u Crnoj Gori. Zato, nemojte da vas čudi ova kriza identiteta i izdaja koja je zadesila crnogorsku veleizdaju - rekao je Knežević.

On je za kraj poslao snažnu poruku.