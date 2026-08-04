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Srbija i Republika Srpska, u Mrkonjić Gradu, obeležavaju Dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja". Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o stradalom dečaku Siniši Dobriću.

Foto: Marko Karović

- Nevenka Dobrić je 9 meseci nosila svog Sinišu, rodila ga je dojila, odgajala, učila i vaspitavala. Anđeoske oči koje smo mogli da gledamo zlikovci su ugasili. I nikada nisu nikome rekli za Siniše oči, nisu rekli za suzu i tugu majke. Nikada ih nije bilo briga, slavili su to kao veliku pobedu. Očekivali se i nadali, da mi Srbi, bi trebalo da se saglasimo sa njima i zaboravimo zločine, te divne oči Siniše. Ili Darinkinog unuka Jovice, koji je ubijen u Petrovačkoj cesti - rekao je Vučić, pa dodao:

- Ubijali su nam ljude, ne po prvi put, i ma koliko žrtava imali, uvek smo mi krivi. Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi, mi Srbi smo odgovorni, ne oni koji su ih pobili i protetrali, nego baš mi, i mnogi od nas su to prihvatali, u pogromu nad istinom. Od raznih priča, u kojima uvek morate da pronađete krivca u Beogradu, umesto u zlikovcima koji su ugasili Sinišine oči.

- To je naša sudbina bila posle Prvog svetskog rata, 29 posto od ukupnog stanovništa Srbija je izgubila u Prvom svetskom ratu. U drugom svestkom ratu ubijali su nas nemilice sa bestijalnošću, onako kako nemački nacisti nisu radili nepriajteljima. Zaboravilo se da od svih velikih gradova, da nijedan nije bombardovan od početka, samo Beograd. U Zagrebu su naciste cvećem dočekivali, rodila se nova pokolenja i nova generacija Srba koja ih se ne plaši, koji se ne plaše da pretrpe najveće kampanje laži, nesitina, ali koje neće da zaborave anđeoske oči Siniše Dobrića.