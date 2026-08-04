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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da nećemo dozvoliti policentrično srpstvo i rastakanje Srbije i srpskog naroda.

- Srpski narod je najstradalniji narod, ubedljivo najstradalniji narod u 20. veku. Mi više nemamo pravo da trpimo ni pogrome, ni genocide, ni zločine, niti bilo šta drugo. Ne možemo, izgubićemo narod. A valjda smo i iz svih svojih grešaka ponešto naučili. Ono što je takođe važno, moramo da budemo disciplinovani u poštovanju minimalnih nacionalnih ciljeva i interesa. Demokratija je važna, najbolji oblik političkog režima, bolji još nije izmišljen. Ali mi Srbi moramo da znamo šta su nam elementarni ciljevi, i da se oko toga držimo - rekao je predsednik i nastavio:

- Malopre je Mile rekao jednu važnu stvar, i čućete šta ću po tom pitanju tek da kažem. Mi smo se dogovorili pre 14 godina. Bio je protiv mene u kampanji, moram da kažem, posle godinu dana je rekao: "Zadovoljan sam, ako ništa, jer više vodiš računa o našim srpskim interesima nego oni pre tebe. " Postali smo prijatelji, ali nismo se uvek slagali u svemu. Jeste li primetili, ljudi, da u 14 godina nijednom se nije dogodilo da je bilo koji predstavnik državnog organa Srbije ili Republike Srpske bilo šta loše izgovorio o predstavniku ili o državi Srbiji, ili predstavniku državnog organa Srbije, i obrnuto. Nikada se u 14 godina to nije dogodilo. Nikada. Umeli smo da budemo disciplinovani, da budemo ozbiljni, da budemo odgovorni prema svom narodu. Ne znači to da se ponekad nismo sporečkali. Kažu ljudi: "Ti si određivao, naređivao. " Ja? Ne. Ponekad bih rekao Miletu šta mislim. I kad on kaže: "Mogu" ili "Ne mogu", ja kažem: "I da možeš, i da ne možeš, Srbija će biti uz vas. " I to je najbolji mogući odnos koji mora da postoji - naveo je Vučić

On se potom osvrnuo i na stanje u crkvi.

1/9 Vidi galeriju Predsednik Srbije na komemorativnom skupu Foto: Marko Karović

- I u crkvi smo mi imali ideje koje su opake i opasne. Reč je o takozvanim policentričnim idejama, o federalizovanju i konfederalizovanju naše crkve, a sada u poslednje vreme čujete "gle čuda" od istaknutih srpskih nacionalista, ideje o policentričnom srpstvu. To je smrt srpskog naroda, to je smrt srpske crkve. Kada su pokušali da prave pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori ili pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, naše vladike su na vreme, a znam i za našeg patrijarha i za patrijarha Irineja, na vreme osetili o čemu se radi. Da su to uspeli, nikada nam više srpska crkva ne bi bila ono što je danas i ono što će uvek biti. Srpska crkva je ista ovde u Mrkonjiću, ista u Pirotu, ista u Sidneju, ista u Skoplju, ista u Frankfurtu, u Melburnu i na svakom drugom mestu na svetu. E, tako i mi moramo da znamo šta su nam vitalni nacionalni interesi. A ne da neko nalazi onaj isti Lajbnicov "dovoljan razlog" i "opravdanje" za svoje antisrpsko ponašanje u tome što će da vam kaže čuvenu rečenicu koju ste bezbroj puta čuli: "Naši interesi su specifični. " Ma nemoj, baš su tvoji interesi specifični. Ti si važniji i od Beograda i od Banjaluke, pa su tvoji interesi specifični. Mi imamo dve grupe ljudi kod nas Srba koji su uvek radili protiv vitalnih srpskih interesa - pojasnio je Vučić i naglasio: