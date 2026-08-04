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- Jeste li čuli čuvenu Tuđmanovu rečenicu sa Briona da Srbi "praktično nestanu".To nam je govorio Pavelić i Luburić i svi su to želeli. Mnogo ste Srba proterali i pobili, ali evo nas opet u Mrkonjić Gradu, koji ste spalili, diže se sprski narod, dolaze nova pokolenja i nikad vam nećemo dozvoliti da nas gazite!

- Nema kakvim se trikovima nisu služili. Koliko puta smo izgovorili sintaksu hrvatski Srbin, kosovski Srbin, a nikad niste izgovorili srpski Hrvat, nikad niste to čuli jer mi nismo prevaranti. Nikada nisu mogli da podnesu Srbe, koristili su prisvojne prideve. Nismo mi ni hvratski ni bosanski ni srbijanski, mi smo samo Srbi, nemojte da nas delite, nemojte da nam izmišljate imena da ne bismo mi vama počeli da izmišljamo imena.