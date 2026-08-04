Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je moćan govor na komemorativnom skupu na Dan sećanja na žrtve i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

Predsednik Vučić nije krio da je pustio suze slušajući potresan govor Nevenke Dobrić, kojoj je u "Oluji" ubijen 12-godišnji sin Siniša.

"Draga Nevenka, nisam mogao da zaustavim suze. Možda sam slab muškarac. Kada sam gledao lice i oči vašeg sina. Ali vam garantujem jedno: dokle god budem u mogućnosti, boriću se za jačanje i snaženje Srbije. Vi ste sad u našoj Srbiji. Nikada nećemo dozvoliti da umre sećanje na vašeg Sinišu, na porodicu Dobrić i na mnoge druge porodice. Okupljaćemo se svake godine, a u međuvremenu radićemo vredno, radićemo marljivo, da snažimo našu ekonomiju i da budemo sve jači. I Srbija i Srpska. I ja vas samo molim", naveo je Vučić i nastavio:

1/9 Vidi galeriju Predsednik Srbije na komemorativnom skupu Foto: Marko Karović

"Dragi prijatelji, nije sve što je lepo upakovano uvek dobro za naš narod. Izvinite za sve moje greške, i vi u Srpskoj, i vi u Srbiji. Izvinite ako sam nekada pokazivao bilo kakav stepen arogancije. Državu kad vodite, morate da je vodite da donosite teške odluke, i da je vodite ne lakim putem. Besplatan sir je uvek samo u mišolovci. Lakog puta za ozbiljne države nema. Uspeli smo svi zajedno. Srbija je danas najjača u svojoj istoriji, u svakom smislu. I nedovoljno jaka. Moraće da bude još mnogo snažnija i mnogo jača. Za to ste potrebni vi. Za to nam je potrebna ujedinjena snaga. Mi smo jedan, kao što reče naš patrijarh Porfirije, jedan, jedinstveni narod. Možete da postavljate barijera koliko hoćete".

Predsednik je rekao da ćemo "uvek da nosimo isto ime i prezime, iste slave da slavimo, i uvek ćemo da se volimo".

"I niko to neće moći da spreči. Ali moramo da se borimo protiv svih trikova, svih prevara, protiv svih laži. I nemam problem da dobar deo tereta prihvatim na svoja leđa. Oni više kad ne znaju šta da rade, mene napadaju. A ja sam najsrećniji jer se uvek podsetim reči vladike Sergija: Mora da je nešto dobro taj predsednik uradio kad ga toliko na krst razapinju. Oni koji našem rodu toliko lošeg žele".

I za kraj je poručio: