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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je obeležavanju Dana sećanja na žrtve i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

"U Mrkonjić Gradu, zajedno sa našim narodom iz Republike Srpske i Srbije, odali smo poštu nevino stradalim i prognanim Srbima povodom obeležavanja 31. godišnjice pogroma u hrvatskoj oružanoj akciji 'Oluja'.

Krajina nije samo prostor koji je naš narod bio primoran da napusti, ona je deo našeg identiteta, naših korena, tradicije i zaveta. Njena ognjišta, svetinje i uspomene žive u srcima svih Krajišnika i njihovih potomaka, a čuvajući sećanje na Krajinu čuvamo i deo sebe.

Srbija i Republika Srpska ostaju jedinstvene u kulturi sećanja, jer narod koji zaboravi svoje stradalnike rizikuje da mu se istorija ponovi. Zato je naša obaveza da istinu prenosimo budućim generacijama, da čuvamo uspomenu na nevino postradale i da nikada ne dozvolimo da njihova žrtva bude zaboravljena.