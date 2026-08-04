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Tzv. kosovska policija danas je na administrativnom punktu Brnjak privela D. V. iz Zubinog Potoka i njemu je, nakon saslušanja, po nalogu tužioca određen pritvor do 48 sati, izjavio je njegov advokat Miloš Delević.

Delević je naveo da je D. V. uhapšen pod sumnjom za krivično delo "davanje lažnog iskaza", a saslušan je kao svedok u okviru istrage krivičnog dela "ratni zločin protiv civilnog stanovništva", prenosi RTS.

"Tokom saslušanja, tužilac je odlučio da protiv D. V. pokrene postupak zbog davanja lažnog iskaza", rekao je Delević.

Vlasti u Prištini u ponedeljak su odredile jednomesečni pritvor Jugoslavu Radojeviću iz okoline Zubinog Potoka, koji je osumnjičen da je navodno počinio ratni zločin.

Tzv. kosovska policija prethodno je uhapsila dvojicu Srba iz Zubinog Potoka koji su takođe osumnjičeni da su navodno počinili ratni zločin i njima je određen pritvor.