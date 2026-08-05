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Dno je još jednom probijeno na društvenim mrežama, gde je jedan od jurišnika blokaderskog pokreta javno napao blokadersku televiziju N1 samo zato što je uživo prenosila centralno obeležavanje 31. godišnjice zločinačke akcije "Oluja". U svojoj slepoj mržnji, pomenuti blokader zapitao se: "Zašto N1 prenosi funkcionersku kampanju predsednika za izbore koji još nisu raspisani? Jel to objektivno novinarstvo?". Ovim skandalom ogoljena je suština njihove politike – za njih je gajenje kulture sećanja, parastos za preko 1.900 ubijenih i sećanje na 220.000 proteranih Srba najobičnija "funkcionerska kampanja", samo zato što na tom komemorativnom skupu govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ovakav stav pokazuje zastrašujući nivo bezosećajnosti i odsustva elementarnog nacionalnog dostojanstva. Blokaderima, očigledno, smeta što se uopšte govori o stradanju srpskog naroda u Baniji, Kordunu, Lici i Dalmaciji. Po njihovoj distorziranoj logici, najveći egzodus civila u Evropi posle Drugog svetskog rata, granatiranje izbegličkih kolona na Petrovačkoj cesti i ubijena srpska deca, treba da se pogaze, prećute i zaborave – samo da se predsedniku Srbije ne bi dao prostor da dostojanstveno obeleži državni Dan sećanja.

Dok su u Mrkonjić Gradu Srbija i Republika Srpska jedinstveno slale poruku da se nikada više nikome neće dozvoliti nova "Oluja" i dok je patrijarh Porfirije sa državnim vrhom odavao počast mučenicima, blokaderi su u srpskim suzama videli "izborni marketing". Njihova opsesija Vučićem otišla je toliko daleko da bi najradije zabranili i pominjanje proteranog naroda i nevinih žrtava, pokazavši da im je dnevno-politička ostrašćenost važnija od od elementarnog ljudskog dostojanstva i kulture sećanja.