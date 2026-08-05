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"Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, ono što nećemo odmah zahvatiti, da mora kapitulirati u nekoliko dana, ovom", ovom rečenicom i komandom je nekadašnji hrvatski predsednik Franjo Tuđman na sastanku u Brionima započeo govor s državnim i vojnim rukovodstvom, održan 31. jula 1995. godine, na kojem je dogovorena zločinačka akciji "Oluja" i proterivanje Srba iz Krajine.

Sastanku su prisustvovali i hrvatski generali Zvonimir Červenko, Ante Gotovina, Mladen Markač i Mirko Norac, kao i glavni planer operacija Obaveštajne službe Hrvatske Davor Domazet, ministar odbrane Gojko Šušak i direktor Hrvatske obaveštajne službe Miroslav Tuđman.

Transkript razgovora

Transkript tog sastanka, koji je korišćen kao jedan od glavnih dokaza u haškom procesu protiv hrvatskih generala Gotovine, Markača i Čermaka, koji je predstavljao dogovor za zločinački poduhvat koji će uslediti samo pet dana kasnije, tekao je ovako:

Franjo Tuđman: Nije nam glavni zadatak Bihać, nego je nanošenje, na nekoliko pravaca, takvih udara da se srpske snage više ne mogu oporaviti, nego da moraju kapitulirati. Da ostanu posle toga samo nekakve enklave koje bi se morale predati. Imamo i naklonost SAD, ali do određene granice. Ako ćete, gospodo, izvršiti na profesionalan način kao što ste izvršili u zapadnoj Slavoniji u roku od nekoliko dana, onda možemo računati da ćemo politički dobiti.

Ante Gotovina: - U ovom trenutku mi kompletno s našom tehnikom kontrolišemo Knin. Ako je naređenje za udar na Knin, mi ga za nekoliko sati rušimo, kompletno.

Miroslav Tuđman: - Da li da se na radiju prenosi poruka koji su im putevi otvoreni za izvlačenje?

Franjo Tuđman: - Da, to bi trebalo reći - ne da su im otvoreni, nego da je opaženo da se civili izvlače tim i tim putevima.

Gojko ŠuŠak: - Ja mislim da bi to psihološki imalo efekat na njih da mi, nakon prvog dana operacije po Benkovcu, Obrovcu bacimo letke i u njemu kažemo kojim se putevima mogu izvlačiti.

Franjo TuĐman: - Jedan letak ovako, znači, opšte rasulo, pobeda Hrvatske vojske uz podršku sveta itd. Srbi, vi se već povlačite preko itd., a mi vas pozivamo da se ne trebate povlačiti... Znači, na taj način im dati put, a jamčiti tobože građanska prava itd.

Gojko ŠuŠak: - Ja isto predlažem koliko je god Markač sposoban njih da isprovocira. Njega oni po Velebitu mogu negde gađati, no to nam neće biti neko pokriće. Norac zajedno s njime bi trebalo da ih isprovocira. Možda bi i po Gospiću ili nečemu mogli baciti dve granate. Mislim, treba delovati po naseljenom mestu!

Foto: Profimedia, Youtube/RTV MPLUS

Zločinačka akcija "Oluja" trajala je od 4. do 7. avgusta 1995. godine, a tom prilikom je sa svojih vekovnih ognjišta proterano više od 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine.

Jezive brojke

Prema podacima Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i Centra "Veritas" najmanje 1.700 ljudi je ubijeno ili nestalo. U pitanju je najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata, koje je ostalo neprocesuirano i bez individualne krivične odgovornosti.

Vučić podsetio na Tuđmanove reči

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć komemoraciji i odavanju počasti proteranih i ubijenih Srba tokom akcije "Oluja" i tom prilikom podsetio na Tuđmanove reči:

- Jeste li čuli čuvenu Tuđmanovu rečenicu sa Briona da Srbi "praktično nestanu".To nam je govorio Pavelić i Luburić i svi su to želeli. Mnogo ste Srba proterali i pobili, ali evo nas opet u Mrkonjić Gradu, koji ste spalili, diže se sprski narod, dolaze nova pokolenja i nikad vam nećemo dozvoliti da nas gazite! Nema kakvim se trikovima nisu služili. Koliko puta smo izgovorili sintaksu hrvatski Srbin, kosovski Srbin, a nikad niste izgovorili srpski Hrvat, nikad niste to čuli jer mi nismo prevaranti. Nikada nisu mogli da podnesu Srbe, koristili su prisvojne prideve - istakao je Vučić.