Slušaj vest

- Prisustvo obeležavanju "Oluje" nije državna obaveza Crne Gore - saopšteno je iz Kabineta predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

- Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na evropskom putu, koji se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje i kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sećanja - saopšteno je iz Kabineta predsednika Crne Gore.

Kako se dodaje, za mnoge u Hrvatskoj "Oluja" predstavlja simbol pobede u ratu, dok je za veliki broj Srba ona simbol stradanja, progona i gubitka domova.

- Odgovorna državna politika građanske i evropske Crne Gore podrazumeva odmerenost i poštovanje prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije, bez selektivnog pristupa - poručili su iz Kabineta predsednika Crne Gore.

Podsetimo, Vlada Crne Gore danas će u Kninu, na proslavi 31. godišnjice zločinačkog poduhvata "Oluja", imati svog predstavnika. U gradu u kojem je do "Oluje" živelo blizu 10.000 Srba (od ukupno oko 12.000 stanovnika) danas će crnogorski diplomatski predstavnik - otpravnik poslova iz Zagreba - slaviti Dan pobede, dan kad je Hrvatska vojska ušla u Knin. U Mrkonjić Grad, gde su Srbija i Republika Srpska sinoć zajedno obeležile Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u Oluji, Crna Gora nije poslala svog izaslanika.