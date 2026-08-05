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Na Trgu Kralja Petra Prvog Karađorđevića u Mrkonjić Gradu juče je održan centralni komemorativni skup povodom 31. godišnjice zločinačke akcije "Oluja", na kome su Srbija i Republika Srpska zajedno odale počast nevino stradalim i prognanim žrtvama. Na veličanstvenom i potresnom skupu, pred velikim brojem okupljenih građana, poslata je jedinstvena i nikad snažnija poruka - da se nova "Oluja" i egzodus srpskog naroda više nikada i nigde neće ponoviti.

Komemorativni program počeo je parastosom koji je služio patrijarh srpski Porfirije, pozvavši narod na jedinstvo i večnu obavezu pamćenja stradalnika. Pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića, okupljenom narodu obratili su se i predsednik SNSD-a Milorad Dodik, lider DNP-a Crne Gore Milan Knežević, kao i Nevenka Dobrić, majka 12-godišnjeg Siniše svirepo ubijenog u izbegličkoj koloni 1995. godine.

Predsednik Aleksandar Vučić održao je istorijski i izuzetno emotivan govor u kome je podsetio na sve istorijske nepravde prema srpskom narodu, oštro odgovorio na optužbe iz Zagreba i poručio da je Srbija danas dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. U svom obraćanju, Vučić je izneo pet ključnih poruka koje definišu novu eru u kulturi sećanja i odbrani srpskih nacionalnih interesa.

Ovo je kompletan govor predsednika Vučića iz Mrkonjić Grada:

1. "Nikada više neće biti "Oluje" niti bilo kakvog pogroma srpskog naroda"

Centralni i najvažniji zavet koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio okupljenom narodu u Mrkonjić Gradu jeste apsolutna garancija da su vremena slabosti i povlačenja proslost. Vučić je naglasio da je Srbija danas ekonomski, politički i vojno dovoljno snažna da odbrani svoja ognjišta i sačuva svoj narod, poručivši da Beograd više nikada neće tražiti izgovore kako bi ostavio Srbe na cedilu.

- Dragi prijatelji, nikada više, nikada više, i to vam ponavljam i večeras, nećemo dozvoliti, a znam da to govorim u veoma teškom, ozbiljnom trenutku, i govorim vam kao ne lak, već odgovoran i veoma ozbiljan čovek, čovek koji je najduže na vlasti u Srbiji. Nijedan predsednik, niko ko je izabran na demokratski način, nije duže bio na vlasti. Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kojem delu teritorije Srbije, neće biti nikakve "Oluje", pogroma i stradanja srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna, to danas mogu da vam kažem, sačuvaće i zaštititi svoj narod. I neće čekati, i neće se sklanjati, i tražiti Lajbnicov dovoljan razlog i izgovor da ostavi svoj narod na cedilu.

1/9 Vidi galeriju Predsednik Srbije na komemorativnom skupu Foto: Marko Karović

- Gledaćemo da u budućnosti sebe promenimo, da pokažemo da smo naučili lekcije i da nikada više ne dozvolimo da nam stradaju deca poput Siniše Dobrića. To je naša zakletva, to je naše obećanje. Ponavljam: Oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, ma ko bio na drugoj strani.

2. Izvinjenje Krajišnicima za višedecenijsko ćutanje i zaborav žrtava

Predsednik Vučić je uputio i istorijsko izvinjenje majci ubijenog dvanaestogodišnjeg dečaka Siniše Dobrića, kao i svim proteranim Krajišnicima. Vučić je naglasio da je sramota nekadašnje Srbije to što se krila, ćutala o sopstvenim žrtvama i sklanjala izbegličke kolone sa auto-puteva, poručivši da anđeoske oči stradale dece više nikada ne smeju biti prećutane zarad dodvoravanja bilo kome.

- I pošto govorim poslednji put kao predsednik republike, izvinite, Nevenka, u ime svih građana Srbije, u ime svih Srba iz Srbije, što je Srbija bila slaba, što je ćutala, što vas je krila, što je ćutala o zločinima, što vam nije dala da dođete u Beograd, što vas je sklanjala sa autoputeva. Oprostite nam, a mi sebi nećemo oprostiti vaše suze i oči Siniše Dobrića. Draga Nevenka, nisam mogao da zaustavim suze. Možda sam slab muškarac. Kada sam gledao lice i oči vašeg sina. Ali vam garantujem jedno: dokle god budem u mogućnosti, boriću se za jačanje i snaženje Srbije. Vi ste sad u našoj Srbiji. Nikada nećemo dozvoliti da umre sećanje na vašeg Sinišu, na porodicu Dobrić i na mnoge druge porodice.

- A vi, dragi Krajišnici, izvinite što smo bili nedovoljno jaki. Izvinite vi, junaci srpstva, što smo se krili, što smo krili vas. I tu sramotu sa svog obraza nikada nećemo moći da obrišemo.

3. "Ni hrvatski, ni bosanski, ni srbijanski - mi smo samo Srbi"

Predsednik Vučić je oštro reagovao na veštačke podele i geografske etikete kojima se decenijama pokušava razbiti jedinstvo srpskog naroda. On je poručio da su svi Srbi, bez obzira na to da li žive u Mrkonjić Gradu, Pirotu, Nikšiću ili Beogradu, pripadnici jednog te istog naroda, zatraživši apsolutno poštovanje našeg nacionalnog identiteta i prekid sa praksom nametanja tuđih narativa.

- Vidite, nema kakvim se trikovima nisu služili. Razmislite vi, svako od vas neka sebe upita, poštovani građani: koliko puta je neko od nas izgovorio tu sintagmu 'hrvatski Srbin', 'bosanski Srbin', 'kosovski Srbin'? Zamislite da mi... A nikada niste izgovorili, dragi prijatelji, 'srpski Hrvat', niste to ni čuli jer mi nismo prevaranti, mi smo poštovali druge narode. Ako si Hrvat, ti si Hrvat; ako si Bošnjak, ti si Bošnjak. Nikada nisu mogli da podnesu Srbe. Oni nisu pravili geografsku odrednicu, nego su govorili, koristili prisvojne prideve, i uvek je bilo: 'hrvatski Srbin'.

Foto: Marko Karović

- Nismo mi ni hrvatski, ni bosanski, ni srbijanski; mi smo samo Srbi, istom narodu pripadamo, uvek ćemo da pripadamo. I nemojte da nas delite, nemojte da nam izmišljate imena, da ne bismo počeli mi vama da izmišljamo imena. Kad vam kažu u Sarajevu 'Srbijanac', je li, videćete samo u čemu je prevara. Ja nisam Srbijanac, iako sam rođen u Beogradu i Srbiji. A jeste primetili da ne zovu Sulejmana Ugljanina 'Srbijanac'? On je Bošnjak, nije Srbijanac, a mi Srbijanci, je li? Ne. Ima da nas zovete Srbi, inače ćemo i mi vas da zovemo onako kako mi budemo hteli. Ima da nas poštujete, da nas zovete Srbima, jer mi istom rodu pripadamo, i nikakve razlike nema između Srbina iz Mrkonjića, Srbina iz Pirota, Kosovske Mitrovice, Nikšića, Beograda ili bilo kojeg drugog grada.

4. "Policentrično srpstvo - to je smrt srpskog naroda, to je smrt srpske crkve"

Predsednik Srbije upozorio je na pogubne pokušaje razbijanja srpskog nacionalnog bića i Srpske pravoslavne crkve kroz nametanje ideje o takozvanom "policentričnom srpstvu". Vučić je naglasio da je reč o opasnim konceptima salonskih nacionalista koji vode direktnom rastakanju i razaranju Srbije i Republike Srpske pod maskom lažnog patriotizma.

- I u crkvi smo mi imali ideje koje su opake i opasne. Reč je o takozvanim policentričnim idejama, o federalizovanju i konfederalizovanju naše crkve, a sada u poslednje vreme čujete 'gle čuda' od istaknutih srpskih nacionalista, ideje o policentričnom srpstvu. To je smrt srpskog naroda, to je smrt srpske crkve. Kada su pokušali da prave pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, naše vladike su na vreme, a znam i za našeg patrijarha i za patrijarha Irineja, na vreme osetili o čemu se radi. Da su to uspeli, nikada nam više srpska crkva ne bi bila ono što je danas i ono što će uvek biti. Srpska crkva je ista ovde u Mrkonjiću, ista u Pirotu, ista u Sidneju, ista u Skoplju, ista u Frankfurtu, u Melburnu i na svakom drugom mestu na svetu. E, tako i mi moramo da znamo šta su nam vitalni nacionalni interesi.

Foto: Marko Karović

- Mnogo su opasniji oni drugi, koji su dolazili sa lažnih patriotskih pozicija i koji nam danas drže pridike o policentričnom srpstvu. Kakvo je to policentrično srpstvo, gde ćete Podgoricu da suprotstavljate Beogradu i Banjaluci? Gde ćete Trebinje da suprostavljate Beogradu i Banjaluci? To vam je policentrično srpstvo? To je rastakanje i razaranje i Srbije i Republike Srpske, i nećemo vam dati taj policentrizam kako god da ga pravite i kako god da ga nazivate. Svojom snagom ćemo da pobedimo te opake i opasne ideje sa kojima se pojavljujete. A ko se pojavljuje sa tim idejama? Salonski nacionalisti, doterani, sređeni, nikad narod nisu poštovali, preziru narod, ali umeju da nam sole pamet.

5. "Mir je uvek dobar za sve, jer radi za sve"

Predsednik Vučić je istakao da je očuvanje mira i stabilnosti od presudnog značaja za celokupan srpski narod, jer Srbija danas ekonomski, industrijski i vojno napreduje brže nego ikada pre. On je uputio jasan i nedvosmislen apel svima u regionu da ne priželjkuju nove sukobe, naglasivši da Srbija želi mir i dobre odnose, ali da više nema pravo na nove žrtve i stradanja.

- Za nas u ovom trenutku, mir je uvek dobar za sve, jer radi za sve. Za nas je očuvanje mira i stabilnosti trenutno najvažnije, jer radi za nas. Brže napredujemo od ostalih, brže nam napreduje ekonomija, brže rastemo industrijski, brže rastemo u svakom smislu. Ne zaboravite, čak i u vojnom smislu, a nadamo se da nikada nećemo koristiti vojsku u odbrambene svrhe, i u tom smislu najbrže rastemo. Vreme i mir rade za nas, rade i za druge.

Foto: Marko Karović

- Ali nemojte da vam ja pričam, dobro vi znate koliko njih, kako kažu, to sam na nekoliko mesta čuo, čekaju drugo poluvreme. Mi ih molimo da ne čekaju drugo poluvreme. Mi ih molimo da to ne rade, jer mi sa njima želimo mir, želimo dobre odnose. Ali kao što sam vam rekao, srpski narod je najstradalniji narod, ubedljivo najstradalniji narod u 20. veku. Mi više nemamo pravo da trpimo ni pogrome, ni genocide, ni zločine, niti bilo šta drugo. Ne možemo, izgubićemo narod. A valjda smo i iz svih svojih grešaka ponešto naučili.

6. "Oni se nama rugaju noseći na Jasenovački cvet vence sa hrvatskom zastavom"

Predsednik Srbije oštro je odgovorio na decenijske optužbe iz Hrvatske da je Srbija bila agresor, podsetivši ko je zapravo rušio međunarodno priznatu državu i izazivao sukobe. Vučić se osvrnuo i na sramne zabrane odlaska u Jasenovac, kao i na pokušaje prekrajanja istorije i relativizacije ustaških zločina u tamošnjim medijima.

- Ne zaboravite, oni optužuju Srbiju, govore da je Srbija agresor, da su Srbi agresori. Pa nisu Srbi rasturali zajedničku državu koja se tada nazivala Jugoslavija. To je bila jedina međunarodno priznata tvorevina, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Vi ste krenuli u rušenje međunarodno pravno priznatog subjekta. Vi ste izazivali te sukobe, a ne mi Srbi. A Srbi su samo želeli da sačuvaju tu i takvu državu i da ostanu na svojim ognjištima, i ništa više od toga. I baš vas briga što lažete svakoga dana, što obmanjujete ceo svet svakoga dana.

Foto: Marko Karović

- Meni su sada, pre nekoliko godina, kao predsedniku Srbije, zabranili da odem u Jasenovac. Znaju da je moja porodica žrtva ustaškog terora. I baš ih je bilo briga. Zamislite: predsednik, potomak žrtava, ne sme da poseti najstrašniji koncentracioni kamp iz Drugog svetskog rata. I svi ćute. Demokratske vrednosti, evropske vrednosti. Nisam tu u pitanju ja, tu je u pitanju istina o Jasenovcu. Jeste li nekada videli bilo koga, bilo koga iz Zagreba, da je položio cvet na bilo koji spomenik srpskim žrtvama? Oni se nama rugaju noseći na Jasenovački cvet vence sa hrvatskom zastavom.

7. "Srbija nikad neće ostaviti Srpsku na cedilu"

Predsednik Vučić je istakao neprocenjivi značaj strateškog jedinstva Srbije i Republike Srpske, podsećajući da Banja Luka u proteklih 14 godina nikada nije povukla potez protiv interesa Beograda. Vučić je upečatljivo uporedio odnos Republike Srpske prema Srbiji sa potezima zvanične Podgorice, naglasivši da je Srpska, uprkos stravičnim pritisci ma, sprečila da BiH prizna takozvano Kosovo i uđe u NATO, zbog čega Srbija ima trajnu obavezu da je nikada ne ostavi na cedilu.

- U Crnoj Gori procentualno živi više Srba nego u Bosni i Hercegovini. 33% Srba živi u Crnoj Gori, oko 31% Srba u Bosni i Hercegovini. Je li Bosna i Hercegovina priznala nezavisnost Kosova? Priznala bi je, prva bi bila u redu da je prizna, da se pita Sarajevo i Mostar. Nije dala Banja Luka. Nije dala Republika Srpska. Nije dalo rukovodstvo Republike Srpske, na čelu sa predsednikom Dodikom. A je li Crna Gora to uradila? Jeste, prva, još 2008. godine. Pobedili Srbi, pobedile Litije 2020. godine. Je l' se nešto promenilo? Nije, još gore je. Isto i još gore. Nikakvu promenu videli nismo. Baš nikakvu.

Foto: Marko Karović

- Je li Bosna i Hercegovina član NATO-a? Nije. A ne zato što neće Sarajevo i Mostar, već zato što Banja Luka i rukovodstvo Republike Srpske to nije dalo. Zato što je sledilo Srbiju. Zato što je volelo i poštovalo Srbiju. Je li Crna Gora deo NATO-a? Pa jeste, naravno. Zato što ih je bilo baš briga za Srbiju. Baš ih je bilo briga za naše zajedničko stradanje 1999. godine. Ja hoću da se zahvalim vama u Republici Srpskoj, jer ste vi uvek bili uz Srbiju. Ne samo svojom ljubavlju, svojom pažnjom i svojom podrškom, već i svojim političkim delovanjem. I mogli su da pritiskaju Republiku Srpsku koliko hoće, nikada nije Srbiju ostavila na cedilu. I Srbija ima obavezu da Republiku Srpsku nikada ne ostavi na cedilu.