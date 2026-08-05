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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poručio je da nema kome da se pravda i izvinjava što je posetio ognjište svojih predaka u Čipuljiću i istakao da se nikada neće odreći svojih korena i srpskog roda.

Kaže da je reakcija lokalnog stanovništva i Bošnjaka bila znatno bolja od očekivane, uprkos višegodišnjoj kampanji protiv njega. Vučić je dodao, da istaknute ratne zastave u blizini njegove porodične kuće ne doživljava kao provokaciju, naglasivši da se sa većinom prolaznika pozdravio na lep način. Odbacio je i navode sarajevskih medija o takozvanim "Vučićevim snagama" kao notornu laž, istakavši da je večerao i ugostio policajce iz Federacije bez ijednog incidenta.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su dr Aleksandar Lukić, predsednik Filozofskog društva "Sofos" i Zoran Anđelković, direktor JP ''Pošta Srbije''.

- Zapad je, prema mom mišljenju, doneo odluku da se Jugoslavija razbije, a zatim su Srbi optuženi da su odgovorni za njen raspad. Međutim, suština je bila u procesu secesije Slovenije i Hrvatske i odluci da se zajednička država razgradi. Često se zaboravlja da je Srbima, kakva god da je bila Jugoslavija i uprkos Ustavu iz 1974. godine, najviše odgovaralo da ta država opstane. Srbi su u njoj živeli u jednoj zajedničkoj državi, dok je raspad Jugoslavije doveo do toga da Srbi u gotovo svim novonastalim državama postanu nacionalna manjina. Zato se postavlja pitanje zašto bi Srbi želeli razbijanje Jugoslavije. Oni su se, kako smatram, suprotstavili tom procesu i upravo zbog toga su označeni kao krivci - rekao je Lukić.

Foto: Kurir Televizija

Pitanje odgovornosti za raspad Jugoslavije

Ocenio je da se bez sagledavanja svih uzroka raspada Jugoslavije ne mogu razumeti ni posledice koje su usledile.

- U Hagu nikome nije suđeno za zločin protiv mira, koji je posle Drugog svetskog rata bio jedan od ključnih zločina za koje se sudilo u Nirnbergu. Postavlja se pitanje zašto se nije otvorilo pitanje uzroka raspada Jugoslavije i odgovornosti za ono što je usledilo - ratove, stradanja i zločine. Krajnji rezultat raspada, prema mom mišljenju, ponovo je najviše pogodio Srbe. Ne samo da su u velikom broju država postali nacionalna manjina, već su mnogi proterani sa svojih vekovnih ognjišta. Najizraženiji primer toga jeste, kako smatram, stradanje Srba u Hrvatskoj - naveo je.

Kako je navela voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije, dok se danas u Hrvatskoj Oluja obeležava kao državna pobeda, u Republici Srpskoj se taj događaj pamti kao pogrom i egzodus. Predsednik Aleksandar Vučić juče je postavio pitanje da li smo ikada videli nekoga iz Zagreba da položi cvet na grob neke srpske žrtve.

Da li je upravo to jedan od najvećih problema i prepreka na putu ka pomirenju - očekivanje da Srbija poštuje tuđe žrtve, dok se o srpskim stradanjima često ćuti, za Kurir televiziju, odgovorio je Anđelković.

- Nije reč samo o tome da Srbija poštuje tuđe žrtve. Podsetiću i na izjave pojedinih hrvatskih političara u Evropskom parlamentu, kada se od Srbije nije tražilo samo da poštuje njihove žrtve, već i da se izvinjava za sve što se dogodilo, dok se odgovornost druge strane gotovo i ne pominje. Takve poruke su čak dobijale aplauze.

Zoran Anđelković, direktor JP ''Pošta Srbije'' Foto: Kurir Televizija

- Imali smo period kada se Srbija često izvinjavala i govorila o sopstvenoj odgovornosti, dok su stradanja Srba ostajala u drugom planu. A činjenica je da je u akciji Oluja proterano više od 200.000 Srba, dok je i ranije veliki broj Srba proteran sa prostora zapadne Slavonije. Srbi u Hrvatskoj nisu bili manjina u istorijskom smislu, već konstitutivni narod. Hrvati i Srbi su bili narodi koji su imali svoje mesto u ustavnom poretku Hrvatske, a to je kasnije promenjeno. Mi imamo obavezu da govorimo o svim žrtvama i svim stradanjima, ne samo na jednom mestu. Kada je reč o operaciji Oluja, posledice nisu pogodile samo područje Krajine, već i širi prostor. Postojali su planovi i za dalje vojne operacije prema Republici Srpskoj, uključujući i Banjaluku - za emisiju "Redakcija", objasnio je Anđelković.

04:38 "DOK SMO SE IZVINJAVALI, O SRPSKIM ŽRTVAMA SE ĆUTALO" Anđelković i Lukić o Oluji, pomirenju i istorijskim pitanjima za Kurir TV: "Bez istine nema pomirenja!" Izvor: Kurir televizija

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