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Srpska lista saopštila je danas da je predstavnicima stranke Igoru Simiću, Ivanu Zaporožcu, Ivanu Todosijeviću, Zoranu Todiću i Vasiliju Tomaševiću uručen poziv tužioca, u vezi sa postupkom koji se protiv njih vodi od 2024. godine, ističući da je to nastavak institucionalnog pritiska i deo plana usmerenog na progon Srba.

- Predstavnicima Srpske liste Igoru Simiću, Ivanu Zaporožcu, Ivanu Todosijeviću, Zoranu Todiću i Vasiliju Tomaševiću uručen je poziv osnovnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici da, u svojstvu okrivljenih, daju izjave 13. avgusta - navela je Srpska lista u saopštenju.

Reč je, dodaje se, o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kada je tzv. kosovska policija upala u srpske institucije, pre dve godine.

- Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što, prevedeno, znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Ovo predstavlja deo šireg plana usmerenog na progon srpskog naroda i nastavak institucionalnog pritiska na sve one koji ostaju uz svoj narod i brane pravo na njegov opstanak - poručuje Srpska lista.

Podsećamo, pripadnici tzv. kosovske policije upali su u avgustu 2024. godine u zgrade privremenih organa u četiri srpske opštine na severu, kao i u druge institucije koje su funkcionisale u sistemu Srbije, iz kojih su odneli deo dokumentacije.

Potpredsednik Srpske liste Dragiša Milović tada je izjavio da dolazak policije na sever KiM ima samo jedan cilj - da se narod zaplaši kako bi se iselili.