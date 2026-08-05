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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće u četvrtak, 6. avgusta u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Španije Huana Hosea Sansa Aparisija, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 11 časova u Palati Srbija.

Aparisio je karijerni diplomata sa bogatim iskustvom u španskoj službi spoljnih poslova. Pre imenovanja za ambasadora u Beogradu, bio je specijalni izaslanik španskog Ministarstva spoljnih poslova, Evropske unije i saradnje za pitanja Kampo de Gibraltara, a ranije je obavljao i niz funkcija u diplomatskim predstavništvima i pravnim službama ministarstva.

Kurir.rs

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