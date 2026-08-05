Španski diplomata, koji je u Beograd došao posle višegodišnjeg rada u Ministarstvu spoljnih poslova Španije, odlazi sa funkcije nakon uspešne misije u Srbiji
Politika
KRAJ DIPLOMATSKOG MANDATA U SRBIJI! Vučić sutra u 11 časova na oproštajnom sastanku sa ambasadorom Španije Aparisijem u Palati Srbija
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće u četvrtak, 6. avgusta u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Španije Huana Hosea Sansa Aparisija, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 11 časova u Palati Srbija.
Aparisio je karijerni diplomata sa bogatim iskustvom u španskoj službi spoljnih poslova. Pre imenovanja za ambasadora u Beogradu, bio je specijalni izaslanik španskog Ministarstva spoljnih poslova, Evropske unije i saradnje za pitanja Kampo de Gibraltara, a ranije je obavljao i niz funkcija u diplomatskim predstavništvima i pravnim službama ministarstva.
Kurir.rs
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