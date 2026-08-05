beograd mu glavna tema i na obljetnici

beograd mu glavna tema i na obljetnici

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Predsednik Hrvatske Zoran Milanović iskoristio je današnju proslavu 31. godišnjice "Oluje" u Kninu da se ponovo bavi Srbijom i njenim naoružavanjem, umesto da se osvrne na stotine hiljada Srba proteranih sa svojih vekovnih ognjišta!

Proslavu državnog vrha Milanović je pretvorio u poligon za oštre kritike na račun saveznika iz NATO-a zbog prodaje francuskih Rafala Beogradu, opet dovodeći u pitanje lojalnost Francuske, dok je o egzodusu i stradanju srpskog naroda, po običaju, ćutao.

Zorana Milanovića zabrinjava to što se iza inicijative da članice NATO-a izdvajaju pet odsto BDP-a za naoružanje, kako smatra, krije finansijski interes velikih igrača, kao i činjenica da će "novac hrvatskih građana završavati u džepovima vlasnika nemačkih, francuskih i američkih proizvođača oružja".

Naoružavanje Srbije Milanović je iskoristio za oštru kritiku pojedinih hrvatskih vojnih i političkih saveznika, uključujući i Francusku, koja je Srbiji prodala naprednije verzije borbenih aviona Rafal od onih koje je ranije prodala Hrvatskoj.

Zoran Milanović u Kninu Foto: Beta Mario Strmotić

- Kada se Srbija naoružava uz pomoć nekih naših formalnih saveznika, moramo da se zapitamo: da li je to fer igra? Koliko nas to košta i koliko će nas još koštati? - upitao je Milanović.

On je rekao i da Knin nije bio srce pobune protiv hrvatske države, već da je "pobuna došla iz Beograda". Ocenio je da je hrvatska interpretacija istorije poštena, iako je, kako je rekao, i sam subjektivan kao predsednik Hrvatske i Hrvat. Dodao je da nije nužno da svi istoriju vide na isti način.

Plenkoviću "Oluja" briljantna pobeda

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je u Kninu da je akcija Oluja "bila briljantna vojna pobeda i legitimna oslobodilačka akcija".

Andrej Plenković danas u Kninu Foto: Beta Mario Strmotić

- Oluja nije bila samo legitimna oslobodilačka operacija pod vodstvom prvog hrvatskog predsednika dr Franje Tuđmana, već i akcija koja je spasila Bihać od preteće humanitarne katastrofe, promenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini i otvorila put miru i Dejtonskom sporazumu - rekao je Plenković i "Oluju" nazvao krunom svih pobeda u Domovinskom ratu i brilijantnom vojnom akcijom koja je promenila tok hrvatske istorije.

Knin 5. avgusta 2026. Foto: Beta Mario Strmotić

- Današnji svet, s ruskom agresijom na Ukrajinu, ratom na Bliskom istoku i drugim globalnim pretnjama, ponovno nas upozorava da se mir i sigurnost ne mogu uzimati zdravo za gotovo - rekao je Plenković i ppručio da Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena, vodeći se načelom: "Želimo li mir, moramo biti sposobni odbraniti ga".