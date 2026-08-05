Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Uoči obeležavanja godišnjice zločinačke operacije Oluja, dve osobe su zapalile zastavu Srbije na nadvožnjaku kod mesta Otočac!

Čitalachrvatskog Indexa snimio je juče dve osobe kako na nadvožnjaku kod Otočca pale srpsku zastavu.

Osobe su odevene u crno, s prekrivenim glavama, popele su se na ogradu nadvožnjaka. Na nju su postavile srpsku zastavu, a potom je zapalile.

Pored je postavljen i transparent na kojem piše: "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, Oluja '95."

Hrvatska policija se još nije oglašavala o incidentu.