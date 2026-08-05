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Hrvatski medijski prostor doslovno je eksplodirao!

Naslovi sa udarnih portala - Indexa, Jutarnjeg lista, 24 sata - jasno pokazuju opštu uzbunu i bes koji su ovladali tamošnjom političkom i medijskom scenom nakon sinoćnjeg govora predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Mrkonjić Gradu, na komemoraciji stradalim Srbima u zločinačkoj akciji "Oluja".

Reakcije se nižu bez prestanka: od Andreja Plenkovića i hitnih najava o dizanju "200.000 braniteljskih mirovina", preko izjava glavnog državnog tužioca Ivana Turudića, pa sve do žestokih poruka iz Knina.

Umesto da se na svoj najvažniji datum bave sopstvenom odgovornošću, hrvatski zvaničnici i mediji kompletne govore, vesti i objave posvećuju upravo predsedniku Srbije. Istina ih je pogodila direktno u srž.

1/9 Vidi galeriju Predsednik Srbije na komemorativnom skupu Foto: Marko Karović

Iako su se sinoć u Mrkonjić Gradu obratili i drugi lideri, srpski narod i zvaničnici poput Milorada Dodika i Milana Kneževića, jasno je šta je glavni trn u oku hrvatskoj javnosti. Aleksandru Vučiću ne mogu da oproste što im je javno i pred celim svetom pomrsio konce, srušio lažni narativ i nepokolebljivo poručio: "Oluja" je bila etničko čišćenje i zločin, a agresori se ne mogu predstavljati kao oslobodioci.

- Nikada više nećemo kriti istinu, niti ćemo se stideti naših žrtava. 'Oluja' nije bila nikakva veličanstvena pobeda, već strašan zločin, etničko čišćenje i proterivanje stotina hiljada ljudi sa njihovih vekovnih ognjišta samo zato što su nosili srpsko ime i prezime. Srbija više nikada neće saginjati glavu pred onima koji misle da se na tuđoj nesreći i krvi nevinih može graditi budućnost - poručio je Vučić u istorijskom govoru iz Mrkonjić Grada.