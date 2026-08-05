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Omladina Srpske napredne stranke Medijana održala je danas sastanak u Nišu, na kome su postavili pitanja političaru Draganu Miliću u vezi sa saznanjima koja se tiču njegovog posedovanja oružja, bez adekvatne dokumentacije.

Jedna od omladinaca, Emilija Nikolić istakla je da očekuje odgovore na navode koji su se pojavljivali u medijima u vezi sa oružjem, naglašavajući da građani imaju pravo da znaju da li postoji bilo kakav razlog za strah ili nesigurnost.

- Građani imaju pravo da znaju da li postoji bilo kakav razlog za strah ili nesigurnost i da li su navodi koji su se pojavljivali u medijima u vezi sa oružjem tačni - poručila je Nikolićeva.

Posebno pitanje koje je otvorila omladina SNS-a odnosi se na navode da su kod Dragana Milića pronađena tri pištolja i dve puške.

- Ako su tačni navodi da Dragan Milić poseduje tri pištolja i dve puške, postavlja se pitanje kako je moguće da čuveni doktor nema lekarsko uverenje za posedovanje oružja? Građani imaju pravo da znaju kako je došlo do toga i da li je sva dokumentacija bila uredna - poručila je Nikolićeva.

Kada je reč o predstojećim izborima, Nikolić je ocenila da građani moraju imati jasnu sliku o ljudima koji traže njihovo poverenje.

- Bliže se izbori i postavlja se ozbiljno pitanje - da li čovek koji ne daje jasne odgovore na ovakva pitanja treba da bude na najodgovornijoj funkciji u zemlji? - upitala je ona.

Omladina SNS Medijana poručila je da će nastaviti da postavlja pitanja o radu lokalne vlasti i tražiti odgovore o temama koje smatra važnim za građane.

Podsetimo, u javnosti su se pojavili navodi o tome da Dragan Milić poseduje tri pištolja i dve puške, kao i pitanja u vezi sa dokumentacijom za posedovanje oružja. Naloženo mu je da oružje odnese u policiju u roku od 48 sati!

Omladina SNS-a pozvala je Milića da javnosti pruži jasne odgovore.

Kurir Politika

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