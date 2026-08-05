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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom jučerašnjeg obraćanja u Mrkonjić Gradu na obeležavanju Dana sećanja na žrtve i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja", rekao je da "pogroma srpskog naroda nikada više neće biti, ma ko bio na drugoj strani" i dodao da je "to naša zakletva i naše obećanje".

U poslednjem govoru kao predsednik Srbije, Vučić je rekao:

"To je naša zakletva, to je naše obećanje: da pokažemo da smo naučili lekcije i da nikada više ne dozvolimo da nam stradaju deca poput Siniše Dobrića".