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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom jučerašnjeg obraćanja u Mrkonjić Gradu na obeležavanju Dana sećanja na žrtve i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja", rekao je da "pogroma srpskog naroda nikada više neće biti, ma ko bio na drugoj strani" i dodao da je "to naša zakletva i naše obećanje". 

U poslednjem govoru kao predsednik Srbije, Vučić je rekao:

"To je naša zakletva, to je naše obećanje: da pokažemo da smo naučili lekcije i da nikada više ne dozvolimo da nam stradaju deca poput Siniše Dobrića".

A vi, dragi Krajišnici, izvinite što smo bili nedovoljno jaki; izvinite, vi junaci srpstva, oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, ma ko bio na drugoj strani".

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