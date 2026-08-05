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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na laži koje je izrekao ministar odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Zukan Helez.

"Zamislite da imate ovakvu budalu kao ministra u vladi. Budala - bez ikakvog preterivanja i bez lažne političke korektnosti", navodi Ana Brnabić i dodaje:

"Mesecima pričao da je Aleksandar Vučić pucao na nedužne ljude, na decu, u Sarajevu i organizovao tzv. "Sarajevo safari". Sad kaže - da je imalo za šta, uhapsili bi Vučića dok je bio na teritoriji BiH?!?! Lažov i budala. Ne postoje dovoljno velike uši da se pokrije, a da postoje, to bi mu bio jedini lek".

Podsetimo, Helez je pre nekoliko dana optužio predsednika Vučića da se u BiH nalaze neprijavljene naoružane grupe, iako je predsednik Srbije došao samo sa svojim ličnim obezbeđenjem - nekoliko pripadnika Kobri.

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