ZAMISLITE DA IMATE OVAKVU BUDALU KAO MINISTRA U VLADI! Brnabić brutalno odgovorila Helezu: Lažov i budala! Ne postoje dovoljno velike uši da se pokrije
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na laži koje je izrekao ministar odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Zukan Helez.
"Zamislite da imate ovakvu budalu kao ministra u vladi. Budala - bez ikakvog preterivanja i bez lažne političke korektnosti", navodi Ana Brnabić i dodaje:
"Mesecima pričao da je Aleksandar Vučić pucao na nedužne ljude, na decu, u Sarajevu i organizovao tzv. "Sarajevo safari". Sad kaže - da je imalo za šta, uhapsili bi Vučića dok je bio na teritoriji BiH?!?! Lažov i budala. Ne postoje dovoljno velike uši da se pokrije, a da postoje, to bi mu bio jedini lek".
Podsetimo, Helez je pre nekoliko dana optužio predsednika Vučića da se u BiH nalaze neprijavljene naoružane grupe, iako je predsednik Srbije došao samo sa svojim ličnim obezbeđenjem - nekoliko pripadnika Kobri.