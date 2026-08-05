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Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se sa svojom namibijskom koleginicom Lusijom Ipumbu, sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje.

"Konstruktivne razgovore sa svojom namibijskom koleginicom Lusijom Ipumbu nastavio sam uz svečanu večeru koju sam priredio u njenu čast.

Prijatna atmosfera, domaćinska trpeza i srpsko gostoprimstvo učinili su da gostima približimo tradiciju i vrednosti naše zemlje.

Uveren sam da će ova poseta dati novi impuls u razvoju naših odnosa na dobrobit građana naših zemalja.", stoji u objavi na njegovom Instagram profilu.

Kurir.rs

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