Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u Palati Srbija primiti mlade sportiste iz Srbije, regiona i sveta, učesnike kampa "Srbija te zove 2026".
Politika
VUČIĆ DANAS SA MLADIM SPORTISTIMA: U Palati Srbija prijem za učesnike kampa "Srbija te zove 2026"
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u Palati Srbija ugostiti mlade sportiste iz Srbije, regiona i brojnih zemalja sveta koji učestvuju u sportsko-edukativnom kampu "Srbija te zove 2026", saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Prijem je zakazan za 12 časova u Palati Srbija.
Sportsko-edukativni kamp "Srbija te zove" okuplja decu iz dijaspore, za koju su organizovane sportske i obrazovne aktivnosti.
Kamp se ove godine održava sedmi put zaredom pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.
Kurir.rs
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