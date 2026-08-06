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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u Palati Srbija ugostiti mlade sportiste iz Srbije, regiona i brojnih zemalja sveta koji učestvuju u sportsko-edukativnom kampu "Srbija te zove 2026", saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Prijem je zakazan za 12 časova u Palati Srbija.

Sportsko-edukativni kamp "Srbija te zove" okuplja decu iz dijaspore, za koju su organizovane sportske i obrazovne aktivnosti.

Kamp se ove godine održava sedmi put zaredom pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Kurir.rs

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