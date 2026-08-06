VUČIĆ DOČEKUJE HEROJE IZ ŠPANIJE! Vatrogasci i pripadnici MUP-a vraćaju se posle višednevne borbe sa razornim požarima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas dočeku pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji se vraćaju iz Kraljevine Španije, gde su učestvovali u gašenju velikih požara, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Doček je zakazan za 18 časova ispred Palate Srbija.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP-a Srbije bili su angažovani u gašenju požara koji su danima zahvatali delove Španije, gde su učestvovali u akcijama sa helikopterom "superpuma".
Njihovo angažovanje bilo je deo međunarodne pomoći u borbi protiv vatrene stihije koja je prethodnih dana pogodila pojedine delove Kraljevine Španije.
Kurir.rs