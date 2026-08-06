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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas dočeku pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji se vraćaju iz Kraljevine Španije, gde su učestvovali u gašenju velikih požara, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Doček je zakazan za 18 časova ispred Palate Srbija.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP-a Srbije bili su angažovani u gašenju požara koji su danima zahvatali delove Španije, gde su učestvovali u akcijama sa helikopterom "superpuma".

Njihovo angažovanje bilo je deo međunarodne pomoći u borbi protiv vatrene stihije koja je prethodnih dana pogodila pojedine delove Kraljevine Španije.

Kurir.rs

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