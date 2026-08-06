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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u Palati Srbija u oproštajne posete ambasadora Kraljevine Španije Huana Hosea Sansa Aparisija i ambasadora Republike Azerbejdžan Kamila Hasijeva, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak sa ambasadorom Španije zakazan je za 11 časova, dok će Vučić sa ambasadorom Azerbejdžana razgovarati u 11.30 časova.

Huan Hose Sans Aparisi je dugogodišnji diplomata koji je obavljao funkciju pravnog savetnika u Ministarstvu spoljnih poslova Španije, a pre imenovanja za ambasadora Španije u Beogradu bio je specijalni izaslanik španskog Ministarstva spoljnih poslova, Evropske unije i saradnje za pitanja Gibraltara.

Kamil Hasijev postavljen je na mesto ambasadora Republike Azerbejdžan u Srbiji 2021. godine.