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- Ovo je stolica učiteljice Stane Arnaut, koja je sa 120 svojih đaka mučenički stradala ovde u Prebilovcima, avgustovskih dana 1941 godine od strane ustaških zločinaca. Ovo je učionica u kojoj je prekinuto njihovo detinjstvo, u kojoj su ostale prazne klupe, u kojoj su ostale nepročitane knjige.

Ministarka ističe da je Stana učila decu da stasavaju u ljude, da veruju u čoveka, a ne u ideologije.

- Ali svako zlo počinje onda kada čovek prestane da u drugom čoveku vidi čoveka. A ovde na ovom zidu je fotografija učenica koje su se slikale 1939. godine, Prebilovčanke, došle su na domaćinski tečaj. Svega njih tri su preživele sa ove fotografije. "Evo naše dece". U te tri reči stane celokupna bol Prebilovčana - istakla je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski je dodala da je prošlo gotovo pola veka otkako je istina ispod zemlje izašla na videlo.

- Otkopane su mošti mučenika, a narod je sačekivao kosti svoje dece, stričeva, ujaka, očeva, majki, braće i sestara. Jedan čovek čekao je da na ruke primi mošti svoje supruge i ćerke. Kada ih je dočekao, prepuklo mu je srce, tu baš na licu mesta gde se nalazila jama u koju su bacani Srbi iz ovih krajeva. Više od 800 Prebilovčana bačeno je u jamu i niko nije preživeo - rekla je ona.

Ministarka dodaje da je to bio novi metod za ubijanje koji je razvijen u tzv. Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koja je stasavala na krilu nacističke Nemačke.