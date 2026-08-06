Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom snažnom porukom na svom zvaničnom Instagram nalogu, istakavši ključne vrednosti slobode, samostalnosti i vernosti sopstvenim korenima. 

- Srbin hoće da bude svoj na svome, da sam čuva svoje nebo, svoju zemlju, svoje žito i svoju šljivu. Naš koren je Srbija - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu

Ovim rečima podvučeno je opredeljenje za vojno neutralnu, ekonomski stabilnu i suverenu državu koja ljubomorno čuva svoje prirodne i nacionalne resurse od svih pritisaka. U trenucima velikih globalnih izazova, očuvanje sopstvenog neba, zemlje i identiteta ostaje sveti zadatak i temelj na kome se gradi sigurna budućnost svih građana Srbije.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"HRABRI SINOVI NAŠE ZEMLJE, SREĆNO!" Vučić čestitao Dan rudara: Slava svima koji grade temelje naše privrede, duboko u zemlji, daleko od svetlosti dana!
Aleksandar Vučić
PolitikaVELIKA PODRŠKA VUČIĆU IZ CRNE GORE: Eparhija budimljansko-nikšićka izrazila duboku zahvalnost predsedniku zbog brige za SPC i srpski narod
Episkop budimljansko-nikšićki Metodije Aleksandar Vučić
PolitikaSRBIJA JE DANAS DOVOLJNO SNAŽNA DA ZAŠTITI SEBE I SVOJ NAROD "Srpski neprijatelji će tri puta razmisliti ukoliko planiraju da izvedu neki novi pogrom"
Aleksandar Vučić Mrkonjić grad
PolitikaHRONOLOGIJA KOMPLEKSA Ustaštvo je kao sifilis-opstaje gde mu je plodno tlo. Kako je Vučić Hrvatima sasuo dijagnozu i tok bolesti.A na njima je DA SE LEČE ILI NE
Aleksandar Vucic