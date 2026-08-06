Predsednik Srbije novom objavom na Instagramu istakao nepokolebljivu rešenost države da ljubomorno čuva svoju slobodu, samostalnost i nacionalne resurse od svih pritisaka.
Politika
"SRBIN HOĆE DA BUDE SVOJ NA SVOME!" Vučić poslao moćnu poruku svima koji bi da nam kroje sudbinu: Naš koren je Srbija! (FOTO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom snažnom porukom na svom zvaničnom Instagram nalogu, istakavši ključne vrednosti slobode, samostalnosti i vernosti sopstvenim korenima.
- Srbin hoće da bude svoj na svome, da sam čuva svoje nebo, svoju zemlju, svoje žito i svoju šljivu. Naš koren je Srbija - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu
Ovim rečima podvučeno je opredeljenje za vojno neutralnu, ekonomski stabilnu i suverenu državu koja ljubomorno čuva svoje prirodne i nacionalne resurse od svih pritisaka. U trenucima velikih globalnih izazova, očuvanje sopstvenog neba, zemlje i identiteta ostaje sveti zadatak i temelj na kome se gradi sigurna budućnost svih građana Srbije.
Kurir.rs
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