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Marko Skejo, bivši komandant 9. bataljona "Rafael Boban" ekstremističkih Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS), koja je bila pravojna formacija za tokom ratnih dejstava, a koja je čak i ime dobila po ustaškom generalu i ratnom zločincu iz Drugog svetskog rata Rafaelu Bobanu i koja neskriveno promoviše ustašku ideologiju i politiku Ante Pavelića i koristi pozdrav "Za dom spremni", juče je, dok je Hrvatska slavila zločinačku akciju "Oluju", pevao ustaške pesme u kafani u Kninu!

To, za zemlju u kojoj Tompson skuplja stotine hiljada ljude na svoijim koncertima možda i ne bi bilo ništa čudno, da sami hrvatski mediji ne tvrde da je Skejo ove ustaške pesme pevao na uvce samom predsedniku Hvratske Zoranu Milanoviću!

Jutanji list naveo je kako je snimak na kom se Milanović vidi u kafani sa Skejom, koji je poznat i po nošenju brkova kakve je imao Adolf Hitler, osvanuo na stranici HOS-a na društvenoj mreži Fejsbuk, ali je video-zapis brzinom svetlosti nestao sa mreža nakon što se u medijima u regionu to proširilo kao "skandalozna vest".

Drugi mediji prenosili su da se Skejo nalazi prekoputa stola za kojim je sedeo Milanović.

Marko Skejo Foto: Profimedia, Nemanja Nikolić

Ipak, na mrežama su nastavili da se šire cenzurisani snimci na kojima se vidi Skejo sa svojim sledbenicima, ali ne i Milanović. Oni su se veselili uz alkohol i i ustaške pesme "Evo Jure i Bobana".

U pitanju je pesma koja veliča komandante ustaške Crne legije - Juru Francetića i Rafaela Bobana, a čiji stihovi slave ustaški pokret i Antu Pavelića. Takođe, u njoj se pojavljuje i pozdrav "Za dom spremni".

Da podsetimo, predsednik Hrvatske Zoran Milanović govorio je juče na svečanosti u Kninu, tokom koje Hrvatska uz prisustvo državnog vrha slavi akciju etničkog čišćenja "Oluja". Osim tradicionalne "zahvalnosti braniteljima", Milanović je u drugom delu svog govora kritikovao motive koji stoje iza inicijative da sve članice NATO-a, pa tako i Hrvatska, za naoružavanje izdvajaju čak pet odsto svog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

- Kada se Srbija naoružava uz pomoć nekih naših formalnih saveznika, moramo da se zapitamo: da li je to fer igra? Koliko nas to košta i koliko će nas još koštati? - zapitao se Milanović u govoru.

Da podsetimo, sud u Splitu je pre manje od mesec dana Marka Skeju i pripadnike ekstremističke paravojne formacije HOS optužbi zbog uzvika "Za dom spremni" u Kninu 2022. godine.