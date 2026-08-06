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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Španije Huana Hosea Sansa Aparisija.

Aleksandar Vučić sa ambasadorom Španije Foto: Ilija Ilić

Vučić se sastao sa ambasadorom u 11 časova.

Aparisi je dugogodišnji diplomata, bio je pravni savetnik u ministarstvu spoljnih poslova Španije, a do imenovanja za ambasadora Španije u Beogradu, obavljao je funkciju specijalnog izaslanika španskog ministarstva spoljnih poslova, Evropske unije i saradnje u vezi sa pitanjima Gibraltara.

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