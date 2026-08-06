Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas mlade sportiste iz Srbije, regiona i sveta, učesnike kampa "Srbija te zove 2026".

Vučić je na početku obraćanja rekao da je ponosan što se ponovo i uspešno ova manifestacija organizuje u Beogradu.

1/55 Vidi galeriju Vučić sa decom učesnicima kampa Srbija te zove 2026 Foto: Ilija Ilić

- Za sport je karakteristično da ima zajednički jezik sa ljubavlju, strašću i poštovanjem. Danas vas 435 mladih dokazujete i da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Od Engleske, Nemačke, Crne Gore, bratske Srpske, sa stradalnog Kosova i Metohije, vi služite na čast i našoj kulturi, mladosti i otadžbini. Daljine nas mogu razdvojiti geografski, ali pod ovim zajedničkim nebom svi dišemo istim dahom - kazao je on.

Foto: Ilija Ilić

Vučić dodaje da svaka reč na srpskom i svaki osmeh podsećaju na najvažnije - da Srbija jeste dom sve dece, ma gde da žive.

Posebno se zahvalio trenerima i vaspitačima, i poručio je deci da čuvaju svoje prezime, ime i poreklo.

- Ponosite se time i znajte da su vam vrata ove zemlje širom otvorena. Gde god vas put nanese, pamtite i ove dane, jer Srbija vas uvek čeka i uvek zove. Legendarni košarkaš Vladimir Cvetković, koji je nedavno preminuo, rekao je: Ima trenutaka kada stvarnost nadmaši najveće snove. A moj san je ovo što živim, pred mojim očima, vi ste dokaz da naša zemlja ima lepu i sigurnu budućnost. I želim vam da naučite o svojoj otadžbini što možete više. I pre svega želim da se zahvalim vašim roditeljima, što su vas vaspitali tako da volite Srbiju, da poštujete svoju zemlju, i da joj se uvek vraćate, ma gde da živite - istakao je predsednik.

Foto: Ilija Ilić

Kazao je da će se Srbija truditi da u budućnosti ponudi još više igre i osmeha.

- Želim da se još više viđamo, ovo je rekord. Uživajte u Beogradu, mora da vam se hram Svetog Save najviše svideo. U subotu? I Beograd na vodi? Onda mi pišite šta vam se najviše svidelo. Hvala vam, da ste živi i zdravi, i prenesite moje najsrdačnije pozdrave vašim roditeljima, što su tako divnu decu odgajili - istakao je on.

Foto: Ilija Ilić

Isidora Glamočanin zahvalila se predsedniku Vučiću, i uručila mu dres na kom piše "Srbija te zove", i istakla je da je velika želja dece da sledeće godine posete Ekspo.

- Nigde vas niko neće toliko voleti kao što vas volimo mi ovde u našoj zemlji - rekao je predsednik.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik se posle prijema obratio medijima, i zahvalio se mališanima što toliko vole Beograd i Srbiju.

- Ovo je fantastična akcija, ne samo da se deca druže, već upoznaju svoju otadžbinu, podstičemo patriotsku svest da shvate gde su im koreni, i da imaju uvek gde da se vrate - kazao je on.

1/19 Vidi galeriju Vučić obraćanje medijima Foto: Ilija Ilić

Dodao je da je jutros imao sastanke sa ambasadorima Španije i Azerbejdžana, i rekao da je sa Azerbejdžanom 16 puta uvećana trgovinska razmena.

- Zadovoljan sam zbog saradnje, to je naš strateški partner, i nastavićemo da radimo i sarađujemo. Sa Španijom imamo izuzetno dobre odnose, to se raširilo sada na ekonomske odnose. Počeće uskoro da grade most, takođe smo deo rolling stocka nabavljali od Španaca - istakao je on, i podsetio da od Španije kupujemo i vojne avione.

Predsednik je rekao da se sastao i sa proizvođačima mleka, stočarima i seljacima, i da će Vlada Srbije intervenisati sa dodatnim subvencijama kako bi otkupili viškove od seljaka.

- Da ne bismo uništavali kompanije. Da ne dovedemo celu granu industrije u opasnost - naglasio je on.

Foto: Ilija Ilić

Govoreći o izjavi hrvatskog ministra odbrane Anušića da će se "videti ko će gde da završi", i da žali što nije učestvovao u Oluji, Vučić je rekao:

- Podrazumeva se ko će gde da završi. A što se tiče žaljenja što nije učestvovao u Oluji, siguran sam da žali. Verujem mu. Ja žalim što se to dogodilo, a oni žale što ne mogu da se pohvale ličnim doprinosom u progonu i ubijanju Srba. Znate, kada samo pogledate majku dečaka Siniše Dobrića. I da niko više nije postojao, previše je. Oni to nikada neće razumeti. Ali dozvoljeno je reći sve protiv Srba, a ja sam ponosan što sam im najčešća meta. Kako je rekao vladika Sergije, dok god raspinju Vučića to znači da on radi nešto dobro - rekao je predsednik.

Foto: Ilija Ilić

Dodaje da nije fasciniran akcijom protiv golorukog naroda, a za nas je važno šta radimo u budućnosti.

- I dalje smo zemlja broj jedan što se tiče rasta u Evropi, a verujem da će ta prednost biti još veća - kazao je predsednik.

Ironično je čestitao Hrvatskoj na nacističkim pozdravima, i da je očigledno da Evropa to voli.

- Sve je dozvoljeno onima koji su protiv Srba - istakao je on.

Vučić kaže da se uskoro raspisuju izbori, i da će i u Americi biti midterms, i da će tek kada se to završi biti moguće posete na najvišem nivou između naših zemalja.

Predsednik je rekao da nije ništa novo video u Hrvatskoj, u odnosu na prethodne godine, na pitanje o proslavi proterivanja Srba.

Foto: Ilija Ilić

- Ono što oni nisu naučili, a za to smo mi krivi, a nismo govorili o tome od 1995. godine. Ćutali su mnogi o tome, a onda se desilo još gore, kada smo se dodvoravali do 2012. godine onima koji su počinili najgore zločine. Ne postoji niko ko nešto znači u hrvatskoj politici ko juče nije rekao nešto ružno o meni. Ja nisam rekao nijednu uvredljivu reč u Mrkonjić gradu. Kažu da je Vučić pominjao drugo poluvreme. Time su hteli da kažu da sam nekome pretio. A da vas podsetim šta sam ja rekao, nažalost ja moram da ih nazovem lažovima, pošto niko drugi neće. Ja sam rekao da mnogi drugi maštaju o drugom poluvremenu, i da ih molim da to ne čine. Dakle brutalna laž, stavite to u naslov, svi čitaju naslove, samo površno - rekao je on.

Vučić kaže da je problem u nama zato što decenijama nismo štitili svoju poziciju.

- Oni su u šoku onime što su videli u Srbiji i Srpskoj. U šoku su zato što prvi put videli da su Srbi digli glavu, i da neće da ćute. Da majka neće da ćuti o stradanju svoje dece. Ne možete da nas ucenjujete poglavljima i klasterima, mi vam nećemo biti sluge kao neki drugi u regionu. To o novoj Oluji, to možete mačku o rep da okačite - rekao je on.

Na pitanje zašto su blokaderi zvezde u Hrvatskoj, poput Milana St Protića, predsednik kaže da su od devedesetih godina mnogi u Beogradu, koji su za sebe govorili da su nacionalisti, verovali u ljude poput Protića.

Foto: Ilija Ilić

- To je ona prevara o kojoj sam govorio, o lažnim nacionalistima, lažnim intelektualcima, koji će uvek voditi antinacionalnu i državnu politiku, ali prekrivenu lepom odorom i pakovanjem, da zamažu oči Srbima koji žele dobro svojoj zemlji. Takav je i Milo Lompar. Sve će uraditi protiv Srbije - rekao je predsednik.

Kaže da iz blokaderskih redova ne dolaze nikakvi demantiji.

Na pitanje novinara N1 o napadu na Stevana Filipovića, reditelja, kaže da je pratio njegove sukobe sa drugim blokaderima.

- Apsolutno osuđujem svaku vrstu nasilja, i nadam se da će počinioci biti uhvaćeni i odgovarati. Želeo bih da verujem da nije njegova politička izmišljotina ko ga je pretukao, i zahtevam da nadležni organi urade svoj posao. Ali moram vas da pitam, nikada nismo čuli od vas ili onih koje ste podstrekivali na nasilje, izvinite za čoveka koji je ranjen ispred Skupštine. Ali tu je razlika između mene i onih koji bi da guraju Srbiju u bratoubilačke sukobe. Dakle, da, najoštrije osuđujem svaku vrstu nasilja - rekao je on.

Kaže da je podigao gledanost N1 kada su pustili njegov govor iz Mrkonjić Grada, i dodaje da on nije u bilo kakvoj funkcionerskoj kampanji.

- Do poslednjeg dana obavljanja funkcije ja ću da radim svoj posao. Izvinjavam vam se što ne letujem, što se ne sunčam, što radim svoj posao. Mi nemamo birače ni u Šipovu ni u Novom Selu. Ni u Janju ni Mrkonjić Gradu. Ali je to bio moj posao kao predsednika republike. Što se tiče obilaženja Srbije, to sam radio svih prethodnih devet i po godina, i to ću raditi još mesec, mesec i po dana dok sam predsednik - istakao je on.

Predsednik dodaje da je, što se tiče kampanje, jedini predsednik koji će da podnese ostavku iako to ne mora da radi, da bi učestvovao u kampanji kao običan građanin.

Foto: Ilija Ilić

- Poštenije od toga ne može da bude! A vaše zahteve da postanem lenj ne prihvatam i nikada ih neću prihvatiti. Boriću se za svoju zemlju i poštovati zakone, neke morate da donesete spolja, i ja razumem Vladu Srbije. Nije lako izdržati pritiske, ali one najvažnije morate izdržati - kazao je Vučić.

On je zapitao da li su ljudi pročitali ono što su objavili Nova S i N1, i rekao je sledeće:

- Sve su brojeve napisali, samo nisu kako stoje političke opcije u Srbiji. Sve su brojeve dali. Neću da govorim o metodologiji, pošto mi imamo drugačije podatke. I prvi put nisu radili sa Ipsosom, nego nekom besmislenom agencijom. Nego što nisu pročitali njihove brojeve, što nisu dali te brojeve. Koliko ima lista Aleksandar Vučić, koliko ima studentska lista. Sve su dali osim toga. Ja znam zašto. Zašto to rade, ja nemam potrebu da objašnjavam. Meni istraživanja služe da sebe menjam i popravljam, njima služe da bustuju svoj nedostatak pouzdanja - istakao je predsednik.

Ponovio je da će čestitati protivnicima ako se ta istraživanja pokažu kao tačna, i dodaje da to pokazuje najveću razliku.