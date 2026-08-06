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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa ambasadorom Republike Azerbejdžan Kamilom Hasijevim, koji boravi u oproštajnoj poseti.

Hasijev je na dužnost ambasadora Republike Azerbejdžan u Srbiji imenovan 2021. godine.

Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadora Azerbejdžana Foto: Ilija Ilić

Srbija i Azerbejdžan neguju tradicionalno dobre i prijateljske odnose, koji su podignuti na nivo strateškog partnerstva. Dve zemlje sarađuju u više oblasti, uključujući energetiku, infrastrukturu i ekonomiju, a predsednici Aleksandar Vučić i Ilham Alijev u više navrata su isticali značaj daljeg jačanja bilateralne saradnje.

Pre sastanka sa Hasijevim, predsednik Vučić primio je u oproštajnu posetu i ambasadora Kraljevine Španije Huana Hosea Sansa Aparisija.

Kurir.rs

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