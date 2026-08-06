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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je danas da je politika za Dragana Đilasa zanat za bogaćenje, osvrnuvši se na njegovu izjavu u kojoj je naveo da Aleksandar Vučić ostavlja zemlju "najzaduženiju i najizolovaniju."

- Dragan Đilas je pred brodolomom. I on toga postaje svestan. Odbačen od svih, napušten od svojih saboraca, svako je prozreo njegove namere. Uz njega su ostali gotovo isključivo opskurni političari, koji izvan Đilasovog kulta ni ne znaju kuda bi. Profiterski i sebični mozak nikada nije umeo da shvati šta to znači biti požrtvovan, posvećen i istrajan. Za njega je država uvek predstavljala samo osnov za špekulaciju, a politika zanat za bogaćenje. Zbog toga on fundamentalno ne može da pojmi kako to da neko uz najveću podršku naroda u istoriji, donosi teške odluke, neretko na ličnu štetu, ali u korist svog naroda. Lažima se niko ne može vratiti iz čamotinje. Politikanti poput Đilasa nezadrživo tonu u zaborav- poručio je Vučević putem društvenih mreža.

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