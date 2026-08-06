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U Kninu je obeležena 31. godišnjica operacije "Oluja", tokom koje je iz Hrvatske proterano oko 250.000 Srba, dok je oko 2.000 ljudi ubijeno ili se i dalje vode kao nestali.

Dok Srbija odaje počast žrtvama i čuva sećanje na stradale, zvanični Zagreb tu godišnjicu obeležava kao dan pobede. Podsećamo na govor nekadašnjeg predsednika HrvatskeFranje Tuđmana uoči akcije, kada je na Brionima, na sastanku državnog i vojnog vrha 31. jula 1995. godine, iznet plan za operaciju "Oluja" i poruke koje su u javnosti ostale upamćene kao poziv na progon srpskog stanovništva iz Krajine.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Marina Raguš, potpredsednica Skupštine Srbije i Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom.

- Kada planirate takvu akciju, jasno je da je cilj bio etničko čišćenje jedne grupe naroda, jer je postojala namera da se Srbi toliko snažno pogode da nestanu sa tog prostora. Ono što nije uspelo da bude obuhvaćeno vojnom akcijom, kako je i sam Tuđman govorio na Brionima 31. jula 1995. godine, trebalo je brzo privesti kraju. Važno je podsetiti da su to bili procesi dugog trajanja i da se mnogo toga ponavljalo iz perioda Drugog svetskog rata. U periodu od 1991. do 1995. godine, uz događaje pre i nakon tog perioda, veliki broj Srba nestao je sa prostora današnje Hrvatske - rekla je Raguš.

Marina Raguš, potpredsednica Skupštine Srbije Foto: Kurir Televizija

"Moramo se sećati svih tragičnih događaja i stradanja našeg naroda"

Ukazala je na stradanja iz ratnog perioda i ocenila da su posledice tih događaja i danas vidljive.

- Toliko o tome ko je počinio agresiju i ko je sprovodio etničko čišćenje. Ne smemo se sećati samo avgusta i jednog datuma, već svih tragičnih događaja i stradanja našeg naroda. Od Petrovačke ceste pa nadalje, kroz akcije "Bljesak" i "Oluja", stradali su mnogi civili, među njima veliki broj starijih ljudi i dece. Mnogi od njih čak nisu dobili ni status žrtava rata. Videli smo i teške sudbine poput priče o malom Siniši Dobriću iz Mrkonjić Grada. Sa te strane ne očekujem ništa novo, jer smatram da su određeni planovi i procesi odavno bili jasno definisani - težnja ka etnički homogenom prostoru i društvu. Slični procesi ostavili su trag kroz istoriju, od perioda Drugog svetskog rata i logora Jasenovac, pa do ratova devedesetih - kaže ona.

Govoreći o broju Srba u Hrvatskoj danas Milićević je ocenio da pitanje njihovog položaja i dalje izaziva zabrinutost.

- Kada je reč o preciznim podacima, teško je u ovom trenutku dati konačan odgovor, posebno ako govorimo o rasutom stanovništvu koje danas živi u različitim državama Evropske unije i širom dijaspore. Ono što je činjenica jeste da je pre akcije "Oluja" u Hrvatskoj živelo oko 500.000 Srba, dok ih danas ima oko 130.000, odnosno približno tri odsto ukupnog stanovništva. Nažalost, ni nakon više od tri decenije mnogi Srbi u Hrvatskoj i dalje nemaju osećaj pune ravnopravnosti, sigurnosti i stabilnosti. Teško je osećati se sigurno ukoliko imate utisak da živite u okruženju u kojem se veličaju poruke netrpeljivosti i podele - izjavio je.

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Foto: Kurir Televizija

- Ne govorim samo o pojedinačnim događajima, već i o širim društvenim i institucionalnim pitanjima sa kojima se suočavaju naši sunarodnici u Hrvatskoj. Tu su problemi poput pitanja upotrebe ćirilice i ćiriličnih tabli, ali i brojnih drugih izazova o kojima se godinama govori. Imao sam priliku da obiđem gotovo sve krajeve Hrvatske i razgovaram sa mnogim Srbima koji tamo žive. To su teške, tužne i bolne priče. Od njih sam naučio jednu važnu stvar - kada odete u Hrvatsku i razgovarate sa ljudima koji tamo žive, shvatite šta znači njihova rečenica: "Nemojte da... lako je Srbovati u Srbiji" - za Kurir televiziju, rekao je Milićević.

02:34 "KADA ODETE U HRVATSKU, SHVATITE ŠTA ZNAČI: LAKO JE SRBOVATI U SRBIJI" Analitičari o posledicama akcije koja i danas deli region: "To su teške i bolne priče" Izvor: Kurir televizija

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